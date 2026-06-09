„Ryzen 9 7950X3D“ išsipūtė, bet AMD atsisakė suteikti garantiją
„Ryzen 9 7950X3D“ savininkas teigia, kad AMD atmetė garantinį prašymą, kai ant procesoriaus korpuso nugaros pusės pasirodė akivaizdus išsipūtimas. Kaip pranešama, gedimas įvyko sistemai esant ramybės būsenoje, o ne žaidžiant, atnaujinant BIOS ar atliekant rankinį optimizavimą.
Pasak savininko, sistema buvo surinkta 2023 m. gegužės mėnesį, joje buvo naudojama „Gigabyte X670E AORUS MASTER“ pagrindinė plokštė, „Kingston Fury Beast DDR5-6000“ atmintis ir „be quiet! Dark Power 13 1000W Titanium“ maitinimo blokas. Buvo įjungta EXPO funkcija, tačiau savininkas teigia, kad nebuvo atliekamas rankinis procesoriaus spartinimas ar rankiniai SoC įtampos pakeitimai.
Pranešama, kad sistema išsijungė 2026 m. balandžio 28 d. po garsaus spragtelėjimo ir daugiau nebeįsijungė. Vėliau „Gigabyte“ patikrino pagrindinę plokštę ir pranešė apie sugadintus BIOS duomenis. Plokštė buvo perprogramuota, CPU lizdo kontaktų išdėstymas buvo pakoreguotas, ir, kaip pranešama, plokštė išlaikė įtampos patikrinimus bei daugiau nei 64 valandų trukmės apkrovos bandymus su kitu „Ryzen 9 7950X3D“ procesoriumi ir atitinkama atmintimi.
Procesorius pirmiausia buvo pateiktas per vietinį garantinį kanalą, kur pretenzija buvo atmesta dėl „matomų žmogaus sukeltų pažeidimų“. Vėliau AMD peržiūrėjo nuotraukas ir teigė pastebėjusi procesoriaus pagrindo nugarėlės išsipūtimą, pridurdama, kad fiziniai pažeidimai nėra garantijos objektas
Savininkas teigia, kad AMD priėmė tą sprendimą remdamasi nuotraukomis, o ne gavusi procesorių fiziniam patikrinimui. Atvejis lieka neaiškus, nes po plokštės perrašymo nebėra žinoma pradinė BIOS versija. Tai taip pat reiškia, kad savininkas negali patvirtinti, ar sistemoje vis dar veikė ankstyva AM5 BIOS versija, kurią paveikė 2023 m. „Ryzen 7000X3D“ įtampos problema.
Dar 2023 m. pagrindinių plokščių gamintojai pradėjo leisti BIOS atnaujinimus, siekdami apriboti įtampos elgseną. Vėliau AMD išplatino naują AGESA programinę įrangą AM5 pagrindinėms plokštėms su 1,3 V SoC įtampos riba ir patarė naudotojams atnaujinti BIOS. Ta senesnė problema neįrodo šio 7950X3D gedimo priežasties, tačiau ji yra svarbi, nes sistema buvo surinkta tuo pačiu ankstyvųjų AM5 BIOS laikotarpiu.
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