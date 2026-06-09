AV2 žada 30 % didesnį efektyvumą lyginant su AV1
„AOMedia“ paskelbė galutinę AV2 specifikaciją v1.0.0 – tai naujasis nemokamas vaizdo kodekas, einantis po AV1. Viešame AV2 puslapyje dabar kaip naujausia versija, išleista 2026 m. gegužės 28 d., nurodyta „AV2 specifikacija ir etaloninis kodas, v1.0.0“.
AV2 yra sukurtas siekiant geresnės suspaudimo kokybės nei AV1. „AOMedia“ teigia, kad kodekas skirtas transliavimui, transliacijoms ir vaizdo konferencijoms realiuoju laiku. Jis taip pat užtikrina geresnį AR ir VR palaikymą, transliaciją dalytu ekranu, ekrano turinį ir platesnį vaizdo kokybės diapazoną.
AV2 paprastai yra apie 30 % efektyvesnis nei AV1 4K, 8K, VR ir kitų formatų atveju. „AOMedia“ techniniame dokumente taip pat nurodoma, kad atsitiktinės prieigos testuose bitų srautas yra maždaug 30 % mažesnis nei AV1. Tai reiškia, kad ta pati vaizdo kokybė gali būti užtikrinama esant mažesniam bitų srautui, arba esant tam pačiam bitų srautui gali būti perduodama geresnė kokybė.
Tikriausiai kurį laiką neturėsime daug naujienų apie AV2. AV1 buvo užbaigtas 2018 m. kovo mėn., tačiau naudotojams skirtos aparatinės įrangos dekodavimo palaikymas pradėjo atsirasti tik apie 2020 m. su tokiais produktais kaip „Intel Tiger Lake“, „NVIDIA GeForce RTX 30“ serija ir „AMD Radeon RX 6000“ serija. AV1 aparatinis kodavimo palaikymas užtruko dar ilgiau ir pasirodė su „Intel Arc“, „NVIDIA GeForce RTX 40“ serija ir „AMD Radeon RX 7000“ serija 2022 m.
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