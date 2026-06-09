Vėl sklinda gandai apie RTX 50 SUPER seriją
„BenchLife“ dabar teigia, kad gandais apipinta „NVIDIA“ „GeForce RTX 50 SUPER“ atnaujinimo versija gali pasirodyti parodoje CES 2027. Tai vėlesnis laikas nei anksčiau minėtas 2026 m. laikotarpis. Gandai apie RTX 50 SUPER neseniai vėl atgijo, ir dabar, kaip pranešama, į juos įtrauktas „GeForce RTX 5060“ 12 GB modelis.
Šios vaizdo plokštės naudos 3 GB GDDR7 atminties lustus. Tai leistų NVIDIA padidinti atminties talpą nekeičiant magistralės pločio. Ankstesnėse ganduose buvo paminėta „GeForce RTX 5080 SUPER“ su 24 GB, „GeForce RTX 5070 Ti SUPER“ su 24 GB ir „GeForce RTX 5070 SUPER“ su 18 GB. O dabar atsirado ir „GeForce RTX 5060“ 12GB modelis, kuris atrodo labai logiškai ir patiks biudžetiniams žaidėjams.
Tačiau, kaip mes suprantame, „GeForce RTX 50 Super“ serijos vaizdo plokštės su 3 GB GDDR7 atminties lustų bus išleistos jau 2027 m. pradžioje, t. y. CES 2027 metu.
— „Benchlife“
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