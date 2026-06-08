Vėl pabrango „YouTube Premium“ prenumerata
„YouTube“ padidino „Premium“ prenumeratos planų kainas daugelyje tarptautinių rinkų Šiaurės Amerikoje, Pietų Amerikoje, Europoje, Azijos ir Ramiojo vandenyno regione bei Artimuosiuose Rytuose. Tai pirmasis bendrovės kainų padidinimas Jungtinėse Valstijose nuo 2023 m., dėl kurio abonentams teks mokėti iki 4 JAV dolerių daugiau per mėnesį.
Po kainų padidinimo pagrindinis „YouTube Premium“ individualus planas pabrango 2 JAV doleriais per mėnesį – nuo 13,99 JAV dolerių iki 15,99 JAV dolerių. „Premium“ šeimos planas, leidžiantis vienu metu transliuoti iki penkių šeimos narių, dabar kainuoja 26,99 JAV dolerių per mėnesį, palyginti su ankstesniais 22,99 JAV doleriais. Metinio individualaus „Premium“ plano prenumeratos kaina taip pat padidėjo nuo 139,99 JAV dolerių iki 159,99 JAV dolerių.
„Premium Lite“ paketas, kuris buvo pristatytas praėjusiais metais kaip prieinama alternatyva pilnos kainos „Premium“ planui, taip pat pabrango 1 JAV doleriu – nuo 7,99 JAV dolerių iki 8,99 JAV dolerių. Jis siūlo žiūrėti daugumą vaizdo įrašų be reklamų, tačiau neapima „YouTube Music“. Jame taip pat trūksta kelių naudingų funkcijų, įskaitant atkūrimą fone, atsisiuntimą neprisijungus prie interneto bei muziką ir muzikinius vaizdo įrašus be reklamų.
Pirmą kartą paskelbtas balandžio mėnesį, naujausias kainų padidinimas jau galioja visiems naujiems abonentams, o esamiems naudotojams šie pokyčiai pradeda atsispindėti jų dabartiniuose atsiskaitymo cikluose. Tai pirmasis „YouTube Premium“ kainų padidinimas nuo 2024 m., kai bendrovė padidino prenumeratos kainas visoje Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje, tačiau JAV kainas paliko nepakitusias.
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