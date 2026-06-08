„Microsoft“ pranešė apie „Xbox Series X25 Limited Edidition“
„Microsoft“ pristatė naują „Xbox Series X25 Limited Edition“ konsolę, skirtą „Xbox“ 25-mečiui paminėti. Šios specialiosios serijos konsolė ir prie jos pridedamas valdiklis yra pagaminti iš permatomo žalios spalvos korpuso, leidžiančio grožėtis vidinėmis detalėmis. Tiek ant konsolės, tiek ant valdiklio yra išskirtinis „Xbox 25“ logotipas. Techninių charakteristikų atžvilgiu konsolė atrodo identiška serijinei „Xbox Series X“, tačiau tikėtina, kad šios konsolės „Xbox Dashboard“ turi keletą išskirtinių iliustracijų. „Microsoft“ ruošiasi išleisti „Xbox Series X25“ 2026 m. lapkričio mėn.
Taip pat teigiama, kad kompanija pultelį išleis atskirai, todėl galėsite įsigyti daugiau jų, kad galėtumėte naudoti su savo naujuoju „Series X25“, arba tiesiog surinkti gabalėlį „Xbox“ istorijos savo esamam „Xbox“ ar „Windows“ kompiuteriui.
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