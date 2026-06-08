AMD partneriai tikisi, kad RDNA 5 išleidimas įvyks 2027 m. viduryje
Pranešama, kad iki naujos kartos AMD „Radeon“ žaidimų vaizdo plokščių pasirodymo dar liko mažiausiai metai. Remiantis „Tweakers“ informacija, gauta po pokalbių su keliais AMD vaizdo plokščių gamintojais parodoje „Computex 2026“, partneriai tikisi, kad pirmosios RDNA 5 vaizdo plokštės pasirodys ne anksčiau kaip 2027 m.
Vienas iš vaizdo plokščių gamintojų, kaip pranešama, tikisi pirmųjų AMD RDNA 5 vaizdo plokščių antrajame arba trečiajame 2027 m. ketvirtyje. Kitas šaltinis mano, kad toks grafikas yra pernelyg optimistinis, ir nurodo, kad prekyboje jos pasirodys 2027 m. pabaigoje ar net 2028 m. pradžioje.
Vienas iš jų tikisi, kad pirmieji AMD RDNA 5 GPU pasirodys 2027 m. antrajame arba trečiajame ketvirtyje. Kitas vaizdo plokščių gamintojas mano, kad tai pernelyg optimistiška; jie labiau tikisi, kad tai įvyks kitų metų pabaigoje arba galbūt net 2028 m. pradžioje.
— „Tweakers“
AMD dar nepaskelbė apie RDNA 5 žaidimų GPU. Dabartinė bendrovės stalinių kompiuterių produktų serija vis dar pagrįsta RDNA 4, o „Radeon RX 9070 XT“ ir RX 9070 buvo išleisti 2025 m. kovo mėn., po to sekė RX 9060 XT ir RX 9070 GRE.
Idomu kokia bus maitinimo jungtis. Mano PSU savaitgalį po žaibų numirė, tai pasiėmiau į priekį su daugiau W bet su viena 2×6 jungtim, nors db man nereikalinga isvis, nes mano AMD GPU naudoja senąsias jungtis, bet žinant kaip auga W ant naujų GPU, tai nenustebčiau, kad reiks ir dviejų jungčių 2×6 kaip standarte.
Greičiausiai bus daugiau kortu su 2×6 pas AMD nei tik keli 9070 variantai kaip dabar. Ypač su tokiom kortom kur reikėtų daugiau negu dviejų 8pin jungčių.
Galbūt keli galingiausių kortų topiniai variantai ir norės 2 2×6 kabelių, bet tikrai neturėtų būti universalu. Labai mažai naudos vis tiek iš to, 5090 laisvai galėjo turėti 450W limitą ir niekas nepastebėtų.
Čia pasklido nauji gandai, kad galimai visgi bus išleista RTX 50xx SUPER serija?