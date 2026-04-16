Žaidėjai perkantys RTX 5070 ir galingesnę vaizdo plokštę gaus „Pragmata“ žaidimą
NVIDIA pristatė naują žaidimo akciją, norint joje dalyvauti reikia pirkti „GeForce RTX 50“ serijos staliniams kompiuteriams skirtas vaizdo plokštes, stalinius kompiuterius ir nešiojamus kompiuterius si jomis. Šis pasiūlymas galioja perkantiems „GeForce RTX 5090“, RTX 5080, RTX 5070 Ti ir RTX 5070, įskaitant atitinkamus nešiojamųjų kompiuterių vaizdo plokščių modelius, parduodamus per akcijoje dalyvaujančius prekybos tinklus, o už tai bus dovanojamas „Pragmata“ žaidimas.
Akcija prasideda 2026 m. balandžio 14 d. ir truks iki 2026 m. gegužės 12 d. NVIDIA teigia, kad pirkėjai gaus vieną „PRAGMATA Standard Edition“ skaitmeninę kopiją „Steam“ platformoje, kol bus išparduotas atsargų kiekis, o kupono panaudojimo terminas yra 2026 m. birželio 9 d.
Pasak NVIDIA, žaidimas naudoja kelio sekimą, „DLSS Multi Frame Generation“, „DLSS Ray Reconstruction“ ir „Reflex“ technologijas „GeForce RTX 50“ serijos aparatūroje. Jungtinėje Karalystėje paskelbtame pranešime taip pat teigiama, kad „Game Ready“ tvarkyklė bus išleista prieš „PRAGMATA“ pasirodymą balandžio 17 d.
Naujausi komentarai