Atminties kortelės pabrango daugiau nei dvigubai, o tam tikrų modelių kaina didėjo 260 %
Remdamasi „PCWorld“ tyrimo duomenimis, „Tom’s Hardware“ neseniai nustatė, kad atminties kortelių ir USB atmintinių kainos, palyginti su praėjusiais metais, vidutiniškai išaugo 123 %. Ir tai tik vidurkis – vienu kraštutiniu pavyzdžiu, 256 GB „Lexar Blue“ microSDXC UHS-I kortelės kaina per metus šoktelėjo net 261 %.
Leidinys nenustatė nė vieno atvejo, kai konkretaus produkto kaina būtų likusi tokia pati arba sumažėjusi; kiekvienu atveju buvo pastebėtas kainų šuolis, palyginti su praėjusiais metais.
Kaip pabrėžia „Tom’s Hardware“, atminties kortelėse ir USB atmintinėse vis dar naudojami NAND lustai, pagaminti iš plokštelių, kurios gaminamos tose pačiose gamybos linijose kaip ir lustai SSD diskams – skirtumas tarp to, kas kur naudojama, dažnai priklauso nuo rūšiavimo ir kokybės lygių. Jei AI duomenų centrų klientai yra pasirengę mokėti daugiau už aukštesnės kokybės NAND, gamintojai greičiausiai patenkins jų poreikius ir atitinkamai optimizuos gamybos linijas. Dėl to atminties kortelėms ir USB atmintinėms gali būti naudojami žemesnės klasės NAND lustai, o tai apribos jų pirkimo galimybes.
Dėl šios situacijos kai kurios atminties kortelių gamintojų kompanijos buvo priverstos sutelkti daugiau pastangų į aukščiausios klasės produktus. Šio mėnesio pradžioje „SanDisk“ pristatė naują 2 TB SD kortelę, kurios kaina siekia net 2 000 JAV dolerių – ir tai jau po 500 JAV dolerių nuolaidos.
Laimei, tikimasi, kad dabartinė situacija praeis, o kainos galiausiai normalizuosis. Žinoma, visiems kyla klausimas, kada tai įvyks? Kai kurie mano, kad situacija gali tęstis iki 2027 m., o kiti nurodo neseniai sumažėjusias DDR5 kainas kaip įrodymą, kad korekcija jau vyksta.
Well sucks to be you, but here is my private jet: https://youtu.be/ISZLhE_JwSs?is=lxm6dD3obLCMOR7z