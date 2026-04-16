„Alienware“ išleidžia 350 USD kainuojantį 27 colių QD-OLED monitorių
Naujai pristatytas „Alienware AW2726DM“ yra 27 colių QD-OLED žaidimų monitorius su QHD (2560 × 1440) skiriamąja geba ir 240 Hz atnaujinimo dažniu. Remiantis „Samsung“ „Quantum Dot OLED“ ekrano technologija, AW2726DM siūlo 111 PPI pikselių tankį, 0,03 ms „pilka-į-pilka“ reakcijos laiką, 1,5 mln.:1 kontrasto santykį ir 10 bitų spalvų gylį.
Kaip ir daugelis kitų „Alienware“ ekranų, AW2726DM siūlo plačias erkano reguliavimo galimybes, įskaitant pakreipimą, pasukimą, aukščio reguliavimą ir pasukimą. Monitoriui taip pat suteikiama trejų metų garantija ir keletas funkcijų, skirtų sumažinti OLED išdegimo riziką, įskaitant „Dell“ AI pagrįstą pikselių valdymo algoritmą ir grafito plėvelės aušintuvą.
Naujausias „Dell“ modelis palaiko „AMD FreeSync Premium“ ir „VESA AdaptiveSync“ technologijas, skirtas sumažinti vaizdo plyšinėjimą ir užtikrinti sklandų žaidimą. Prijungimo galimybės apima du HDMI prievadus ir vieną „DisplayPort 1.4“ įėjimą, nors pilnas 240 Hz atnaujinimo dažnis pasiekiamas tik per „DisplayPort“. Monitorius taip pat pasižymi 200 cd/m² ryškumo lygiu SDR režimu, kuris yra pastebimai žemesnis nei daugelio kitų rinkoje esančių 27 colių QD-OLED ekranų. Tikriausiai toks mažas maksimalus ryškumas ir leidžia pasiūlyti monitorių už patrauklią 350 USD kainą.
Ši palyginti žema ryškumo specifikacija taip pat gali turėti įtakos maksimaliam ryškumui HDR režimu, nors „Alienware“ teigia, kad monitorius visiškai palaiko HDR10 turinį. Be to, nėra oficialaus palaikymo jokiam „G-Sync“ suderinamam režimui.
Naujausi komentarai