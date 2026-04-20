„Nova Lake-S“ procesoriai galės turėti iki 288 MB spartinančiosios atminties
Jaykihn pasidalijo informacija apie būsimą „Intel“ „Nova Lake-S“ stalinių kompiuterių seriją. Naujame įraše informacijos nutekintojas išvardijo penkis „Core Ultra 400D“ ir „400DX“ klasės komponentų talpyklos dydžius: 16+32 su 288 MB, 16+24 su 264 MB, 8+16 su 144 MB, 8+12 su 132 MB ir 6+12 su 108 MB.
Antrasis Jaykihn įrašas suteikia šiek tiek konteksto apie tai, kaip tie skaičiai gali būti sudėti. Pagal tą įrašą, vienas P klasteris turi du bendrus 12 MB segmentus, o vienas E klasteris turi vieną 12 MB segmentą, o išdėstymas apibūdinamas kaip „4*(2×12) + 3*12“. Tai nepatvirtina galutinės „Intel“ rinkodaros struktūros ar to, ar visa ši talpykla yra pateikiama vienodai visuose modeliuose, tačiau tai rodo kelią į dabar sklandančius skaičius nuo 108 MB iki 288 MB.
Nauji įrašai puikiai įsilieja į „Nova Lake-S“ vaizdą, kuris formavosi per pastarąją savaitę, ir jie suteikia geresnį supratimą apie tai, kaip „Intel“ gali segmentuoti savo didelės talpos spartinančiosios atminties stalinių kompiuterių procesorius. Jei „Core Ultra 400D“ ir „400DX“ prekės ženklai iš tiesų yra galutinio plano dalis.
