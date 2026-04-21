DDR5 HUDIMM simuliacija rodo beveik per pus sumažėjusį duomenų pralaidumą
HKEPC paskelbė, atrodo, pirmąjį praktinį DDR5 HUDIMM našumo testą. Tai supaprastinta atminties konstrukcija, kurioje išlaikytas tik vienas 32 bitų subkanalas, o ne du 32 bitų subkanalai, kaip standartiniuose DDR5 UDIMM moduliuose. Svetainė teigia, kad testas buvo atliktas bendradarbiaujant su ASUS ir naudojant BIOS, kuris palaiko HUDIMM modulius.
Tai nėra mažmeninės prekybos HUDIMM rinkinio apžvalga. HKEPC teigia, kad formatą imitavo užklijuodami vieną 32 bitų subkanalą ant įprasto DDR5 DIMM modulyje lipnia juosta, o tada paleisdami sistemą su HUDIMM palaikančia programine įranga. Demo versijoje BIOS vis dar atpažino modulį kaip 16 GB „G.Skill“ atminties plokštelę, tačiau informacijos puslapyje buvo rodomas 8 GB efektyvusis talpos dydis, o „CPU-Z“ programinė įranga, kaip pranešama, nustatė, kad atmintis veikia „1x 32 bitų“ režimu.
HKEPC atliktas AIDA64 testas parodė, kad modifikuota 8 GB 1×32 bitų konfigūracija pasiekė 32 447 MB/s skaitymo, 25 195 MB/s rašymo ir 26 894 MB/s kopijavimo greitį. Įprastas 16 GB dvikanalis modulis pasiekė 58 913 MB/s skaitymo, 48 800 MB/s rašymo ir 52 648 MB/s kopijavimo greitį. HKEPC apibendrina, kad greitis sumažėjo 44,9 % skaitymo, 48,4 % rašymo ir 48,9 % kopijavimo atveju, o latentinis laikas išliko panašus – apie 86–88 ns.
Vienas įdomesnių dalykų yra tai, kad du HUDIMM moduliai dvikanaliame režime, kaip pranešama, veikia maždaug tokiu pačiu lygiu kaip vienas įprastas DDR5 DIMM. HKEPC duomenys parodė, kad „16 GB, 1 x 32 bitų dvikanalio“ konfigūracijos skaitymo greitis yra maždaug 58,9 GB/s, o tai beveik identiška „16 GB, 2 x 32 bitų vienkanalio“ rezultatui, gautam iš vieno nemodifikuoto modulio.
Naujausi komentarai