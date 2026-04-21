Tim Cook traukiasi iš „Apple“ generalinio direktoriaus pareigų
„Apple“ paskelbė, kad 2026 m. rugsėjo 1 d. Tim Cook pereis iš generalinio direktoriaus pareigų į valdybos pirmininko pareigas. Tą pačią dieną bendrovės naujuoju generaliniu direktoriumi taps „Apple“ aparatinės įrangos inžinerijos vyresnysis viceprezidentas John Ternus. „Apple“ teigimu, šis pasikeitimas buvo vienbalsiai patvirtintas valdybos ir atitinka ilgalaikį vadovų pasikeitimo planą.
Cook liks generaliniu direktoriumi iki vasaros pabaigos ir per pereinamąjį laikotarpį dirbs kartu su Ternus. „Apple“ teigė, kad Cook toliau rems bendrovę kaip vykdantysis pirmininkas, įskaitant bendradarbiavimą su politikais. Arthur Levinson pereis iš nevykdančiojo pirmininko pareigų į pagrindinio nepriklausomo direktoriaus pareigas, o Ternus taip pat prisijungs prie „Apple“ valdybos rugsėjo 1 d.
Ternus vadovauja „Apple“ aparatinės įrangos inžinerijos padaliniui nuo 2021 m. ir šiuo metu prižiūri komandas, dirbančias su „iPhone“, „iPad“, „Mac“, „Apple Watch“, „AirPods“ ir „Apple Vision Pro“. Jis prisijungė prie „Apple“ produktų dizaino komandos 2001 m., 2013 m. tapo aparatinės įrangos inžinerijos viceprezidentu ir jau buvo vienas iš labiausiai matomų vadovų, stovinčių už neseniai pristatytų „Mac“ ir „iPhone“ modelių.
Cook vadovauja „Apple“ nuo 2011 m., o prie bendrovės prisijungė 1998 m. Savo pranešime „Apple“ nurodė, kad per jo kadenciją bendrovės rinkos kapitalizacija išaugo nuo maždaug 350 mlrd. JAV dolerių iki 4 trilijonų JAV dolerių, o metinės pajamos padidėjo nuo 108 mlrd. JAV dolerių 2011 finansiniais metais iki daugiau nei 416 mlrd. JAV dolerių 2025 finansiniais metais. Bendrovė taip pat nurodė, kad jos aktyvi įrenginių bazė dabar viršija 2,5 mlrd. įrenginių.
