Atminties gamintojai iki 2027 galės patenkinti tik 60 % sektoriaus poreikių
Naujausioje „Nikkei Asia“ ataskaitoje dar kartą pabrėžiama, kad atminties rinkoje didelė įtampą. Joje daugiausia dėmesio skiriama tebevykstančiam atminties trūkumui, kuris, kaip numatoma, tęsis tol, kol lustų gamintojai turės pakankamus pajėgumus ir įrenginius, kad patenkintų didžiųjų technologijų įmonių paklausą komponentams, skirtiems dirbtiniam intelektui.
Didžiausi šios pramonės šakos žaidėjai, tarp jų – Pietų Korėjos milžinai „Samsung“ ir „SK Hynix“, taip pat JAV įmonė „Micron“, sparčiai didina investicijas į naujas gamyklas. Nepaisant to, analitikai prognozuoja, kad iki 2027 m. pabaigos pasiūla patenkins tik apie 60 % didelės pralaidumo atminties produktų paklausos.
„SK Hynix“ neseniai atidarė naują gamybos gamyklą Čongdžu, tačiau platesnio masto gamybos pajėgumų plėtra litografijos ir integruotų įrenginių gamintojų įmonėse turėtų prasidėti ne anksčiau kaip 2027 ar 2028 m. Pasak „Nikkei“, gamintojai turėtų padidinti metinę produkciją maždaug 12 % per ateinančius dvejus metus, kad užpildytų šį trūkumą. „Counterpoint“ tyrimai rodo, kad jie to nepasieks, prognozuojant augimą, artimesnį 7,5 %.
Ilgalaikė perspektyva dar labiau verčia susimąstyti. „SK Group“ pirmininkas Chey Tae-won neseniai sakė, kad tikisi, jog trūkumas tęsis iki 2030 m. Tuo tarpu visas sektorius persiorientavo į didelės pralaidumo atmintį, kuri yra kritiškai svarbi AI greitintuvams ir pažangioms GPU užduotims.
