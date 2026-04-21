„Linux“ optimizacijos atminties naudojime leidžia RX 6500 XT 4 GB pagreitėti žaidimuose
„Valve“ projektas, skirtas mažos VRAM talpos Linux sistemoms, šiuo metu praeina pirmąjį 4 GB GPU testavimo etapą. Šį mėnesį pasirodžius pataisų rinkiniui, „NJ Tech“ jį išbandė su „Radeon RX 6500 XT“ vaizdo plokšte. „CachyOS“ – viena iš pirmųjų distribucijų, į kurią įtraukti reikalingi branduolio pakeitimai ir pagalbinės priemonės atminties efektyvesniam naudojimui.
Šis pakeitimas yra Natalie Vock darbo, susijusio su „Linux“ VRAM tvarkymu AMD GPU, rezultatas. Trumpai tariant, tikslas yra suteikti pirmenybę žaidimui, veikiančiam priešakyje, prieš fone veikiančias darbalaukio programas, kai baigiasi skirta VRAM, vietoj to, kad mažesnės prioritetinės užduotys per GTT stumtų žaidimo duomenis į lėtesnę sistemos atmintį.
Remiantis vaizdo įrašu, pastebimas tam tikras našumo padidėjimas, tačiau jis yra nevienodas. „Silent Hill f“ vidurkis pakilo nuo 47 FPS iki 50 FPS, o „Spider-Man 2“ – nuo 60 iki 62 FPS. „Hogwarts Legacy“ vidurkis pakilo nuo 60 iki 61 FPS, o 1 % mažiausių FPS rodiklis pagerėjo nuo 45 iki 47 FPS. „Death Stranding 2“ liko nepakitęs – 34 FPS, „Cyberpunk 2077“ – 49 FPS, o „Crimson Desert“ išlaikė 45 FPS vidurkį, o 1 % žemiausias rodiklis pagerėjo tik 1 FPS.
Tai atitinka tai, kaip buvo pristatyta ši funkcija. Vock apibūdino ją kaip pataisą, skirtą blogam VRAM apkrovos elgesiui mažos atminties Linux sistemose, o paprasčiausias įdiegimo būdas išlieka „CachyOS“. Tinklaraštyje taip pat pažymima, kad „Arch“ naudotojai gali atsisiųsti naudotojo erdvės įrankius iš AUR, o „CachyOS“ vėliau pridėjo palaikymą savo 6.19.12 branduoliui, pašalindama būtinybę naudoti ankstesnį branduolio kandidato leidimą.
