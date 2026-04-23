Iranas teigia, kad JAV botnetai išjungė „Cisco“, „Juniper“ ir „Fortinet“ maršrutizatorius
Iranas apkaltino JAV, kad pastarosios, vykdydamos neseniai įvykusius karinius smūgius, pasinaudojo paslėptomis „užpakalinėmis durimis“ arba iš anksto įdiegtais botnetais, siekdamos išjungti šalies viduje esančią tinklo įrangą. Iranas teigia, kad „Cisco“, „Juniper“, „Fortinet“ ir „MikroTik“ įrenginiai kritiniais momentais arba perkraudavo sistemą, arba visiškai atsijungdavo nuo tinklo.
Šis kaltinimas, kurį pirmiausia iškėlė Irano valstybinė žiniasklaida, o vėliau – užsienio ir Kinijos leidiniai, grindžiamas techniniais gedimais, kurie, kaip teigiama, įvyko netgi tuo metu, kai Iranas buvo beveik visiškai atkirstas nuo pasaulinio interneto. Remiantis „Fars“ ir „Entekhab“ pranešimais, Teheranas mano, kad šie sutrikimai rodo giluminį sabotažą, o ne įprastus techninius gedimus.
Viena iš teorijų yra ta, kad į programinę įrangą arba bootloader‘ius buvo įterptas kenkėjiškas kodas, kuris buvo aktyvuotas iš anksto nustatytu laiku; kita – kad į paveiktus įrenginius jau buvo įdiegtas slaptas botnetas, kuris buvo aktyvuotas per atakas. Tai nereiškia, kad šis teiginys yra įrodytas. Nepriklausomas patikrinimas yra beveik neįmanomas, nes Iranas jau keletą savaičių griežtai riboja prieigą prie interneto.
„NetBlocks“ šią savaitę pranešė, kad šalies interneto blokada tęsiasi jau daugiau nei 50 dienų, o „Al Jazeera“ pranešė, kad valdžios institucijos vis dar siūlo ribotą, pakopų principu veikiančią prieigą per „Internet Pro“ ir mažiau ribotą „baltosios SIM kortelės“ prieigą atrinktoms grupėms. Iš esmės ta pati blokada, kuri, Teherano teigimu, turėjo užkirsti kelią išorės kišimuisi, taip pat gerokai apsunkina kaltinimų patikrinimą.
Kinija greitai pasinaudojo proga pasišaipyti sukurdami šmaikštų paveikslėlį. Kinijos valstybinė žiniasklaida ir kibernetinės agentūros pakartojo Irano teiginius kaip dar vieną įrodymą, kad Vašingtonas, o ne Pekinas, yra tikroji „backdoor“ supervalstybė.
JAV viešai nekomentavo konkrečių kaltinimų, nors jau pripažino, kad kibernetinės operacijos yra „Operation Epic Fury“ dalis.
