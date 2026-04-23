Kai kurių procesorių kainos jau padidėjo 20 %, tai dar nėra augimo pabaiga
Šiais metais „Intel“ ir AMD procesorių kainas padidino net iki 20 %, o labiausiai brango serveriams skirti lustai. Remiantis pranešimais, per pastarąjį mėnesį vartotojams skirtų procesorių kainos pakilo 5–10 %, o serverių procesorių kainos nuo kovo mėnesio šoktelėjo 10–20 %. Vėliau šiais metais tikimasi tolesnio kainų augimo, nes dėl tebevykstančio dirbtinio intelekto bumo pažangių technologinių procesų mazgų paklausa viršija pasiūlą.
„Intel“ šiais metais kainas jau pakėlė du kartus, o AMD, kaip pranešama, planuoja du savo serverių lustų kainų pakėlimus – vieną antrajame ketvirtyje, kitą – trečiajame – iš viso apie 16–17 %. Tiekimo grandinės specialistai šiuos padidėjimus sieja su gamybos pajėgumų trūkumu, nes nauji „Intel“ ir AMD produktai, taip pat artėjantis NVIDIA procesorius „Vera“ konkuruoja dėl vietos „TSMC“ 3 nm gamybos linijose.
Pasak Kinijos leidinio „Commercial Times“, procesorių pasiūla greičiausiai išliks ribota iki 2026 ir 2027 m., pirmiausia dėl gamybos apribojimų, kuriuos lemia sparčiai auganti AI paklausa. Analitikai mano, kad ši tendencija gali tęstis dar ilgiau, jei AI duomenų centrų paklausa išliks didelė, o lustų gamintojai neišspręs gamybos pajėgumų trūkumo problemos.
Dėl didėjančios paklausos taip pat smarkiai pailgėjo procesorių pristatymo terminai: „Intel“ serverių procesorių tiekimas siekia iki šešių mėnesių, o AMD – 8–12 savaičių. Anot „Nikkei Asia“, prieš dabartinį AI superciklą abiejų bendrovių vidutiniai pristatymo terminai paprastai buvo apie vieną–dvi savaites.
