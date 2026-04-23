„Kioxia“ sako, kad jos QLC SSD prilygsta TLC spartai, bet už mažesnę kainą
„Kioxia“ pristatė „EG7“ serijos kietuosius diskus – pirmąją bendrovės SSD seriją, sukurta remiantis QLC technologija, žinoma kaip „BiCS FLASH“. Nors naujuose SSD naudojama QLC NAND atmintis, teigiama, kad jų našumas prilygsta TLC technologija pagrįstų diskų našumui – bent jau taip tvirtina „Kioxia“. Tačiau „EG7“ serijoje nėra DRAM talpyklos, todėl kyla klausimų, kaip ji pasiekia reklamuojamus našumo lygius.
„Kioxia“ teigia, kad jos „BiCS FLASH“ QLC atmintis gali pasiekti iki 7 000 MB/s nuoseklųjį skaitymo greitį ir iki 6 200 MB/s nuoseklųjį rašymo greitį. Diskai bus prieinami 512 GB, 1 TB ir 2 TB talpos, o jų atsitiktinio skaitymo ir rašymo našumas siekia iki 1 000 KIOPS.
„EG7“ serija bus siūloma M.2 2230, 2242 ir 2280 formatais, todėl bus suderinama su įvairiomis kompiuterių konfigūracijomis ir erdvės apribojimais. Papildomos specifikacijos apima „NVMe 2.0d“ protokolo palaikymą, atitiktį „PCIe 4.0“ standartui ir nuolatinį savarankišką šifravimą per „TCG Opal 2.0“.
Nauji „Kioxia“ SSD yra įrenginiai be DRAM, sukurti pasinaudoti „Host Memory Buffer“ (HMB) technologija, siekiant pagerinti įvesties/išvesties našumą. HMB leidžia SSD naudoti dalį sistemos pagrindinės DRAM per PCIe magistralę užduočių talpinimui į talpyklą. Remiantis „Kioxia“ pranešimu, ši „ištobulinta“ technologija skirta pagerinti ekonomiškumą, energijos suvartojimą ir bendrą disko našumą.
Su nauja „EG7“ serija „Kioxia“ konkrečiai orientuojasi į vertę orientuotus kompiuterių modelius, pvz., plonus nešiojamuosius kompiuterius, populiarius vartotojams skirtus nešiojamuosius kompiuterius ir pradinio lygio surinktus stacionariuosius kompiuterius. Diskai jau tiekiami keliems nenurodytiems OEM gamintojams, o pirmieji kompiuteriai rinkoje turėtų pasirodyti antrajame metų ketvirtyje.
„Kioxia“ taip pat pabrėžė augantį prieinamų saugojimo komponentų poreikį kompiuterių rinkoje, nes didžiosios technologijų įmonės ir hiperskaleriai toliau įsisavina didelius tiekimo kiekius, siekdami paremti AI duomenų centrų plėtrą. Anksčiau šiais metais „Kioxia“ atminties padalinio generalinis direktorius Shunsuke Nakato užsiminė, kad ateityje vartotojai gali nebesurasti 1 TB SSD diskų, kainuojančių mažiau nei 50 JAV dolerių.
Pasak viceprezidento Axelo Stoermanno, šiuolaikiniai klientų duomenų saugojimo klientai turi rasti tinkamą pusiausvyrą tarp našumo, efektyvumo ir kainos. Praktiškai tai greičiausiai reiškia, kad teks mokėti daugiau už mažesnę talpą, atitinkamai pakoreguojant lūkesčius.
