„Ryzen 9 9950X3D2“ apžvalgos, bet testavimo pavyzdžius gavo tik išrinktieji
„AMD Ryzen 9 9950X3D2“ – tai naujas aukščiausios klasės AM5 procesorius, sukurtas remiantis dvigubo „3D V-Cache“ architektūra. Jis turi 16 „Zen 5“ branduolių, 32 gijas, iki 5,6 GHz siekiantį boost dažnį, 200 W TDP ir 208 MB bendros talpos spartinančiąją atmintį, suskirstytą į 192 MB L3 ir 16 MB L2.
Skirtingai nei standartinis „Ryzen 9 9950X3D“, naujasis procesoriaus papildomą L3 atmintį turi ant abiejų CCD lustų. AMD nepozicionuoja 9950X3D2 kaip grynai žaidimų komponento, o savo komunikacijoje procesorius priskiriamas kaip pritaikytas kūrėjams, programuotojams ir mišrioms užduotims. „Ryzen 9 9950X3D2“ pasirodys rytoj su 899 JAV dolerių rekomenduojama kaina.
„Gamers Nexus“ reagavo labai emocingai, kai jiems buvo atsisakyta suteikti pavyzdį, tačiau tai nebuvo vienintelis didelis leidinys, kuris liko nuošalyje. „ComputerBase“, vienas iš pirmųjų leidinių, patvirtinusių dvigubo 3D V-Cache modelio egzistavimą, taip pat negavo testavimo pavyzdžio. „TechPowerUp“, „HardwareLuxx“, „eTeknix“, „PC Watch“ ir keletas kitų leidinių, atrodo, yra tokioje pačioje padėtyje, nes iki šiol jie nepaskelbė jokių apžvalgų.
