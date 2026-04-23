„Xbox Helix“ konsolė turėtų būti 2000 – 3000 USD kainuojančio PC ekvivalentas
Naujausi gandai atskleidė, kad „Microsoft“ gali atsisakyti APU pritaikymo savo būsimam „Xbox Project Helix“ – hibridiniam kompiuterio ir konsolės įrenginiui, kurio kaina turėtų siekti apie 1 000 JAV dolerių – ir vietoj to pasirinkti serijinį AMD APU, kuris, atrodo, bus prieinama ir kitiems gamintojams. Dabar, remiantis nauja gandų skleidėjo „Moore’s Law Is Dead“ paskelbta informacija „Broken Silicon“ podkaste, atrodo, kad tokia aukšta kaina gali būti susijusi su žymiu našumo padidėjimu.
Tačiau dar didesnį optimizmą kelia tai, kiek geresnės bus PS6 ir „Helix“. „Helix“ iš esmės yra aukščiausios klasės kompiuteris, netgi naudojantis tą patį silicį kaip AMD 70-osios ar galbūt 80-osios klasės RDNA 5 GPU. Tai nėra aukščiausio lygio kompiuterinė įranga, bet vis tiek gerokai galingesnė nei paprastai turi konsolės. Ji turės didžiausią APU konsolių istorijoje… Taip, ji bus brangi, bet, vaikinai, jei ji kainuos net 1 200 dolerių, tai bus tarsi 2–3 000 dolerių kainuojantis žaidimų kompiuteris. Tai yra revoliucinga.
Teigiama, kad „Xbox Helix“ konsolė bus galingesnė už PS6 dėl daug didesnio „Xbox“ lustų dydžio, kuris, kaip pranešama, turės čipelių dizainą su 68 RDNA 5 CU ir 48 GB GDDR7. Kita vertus, PS6 turės nuo 52 iki 54 RDNA 5 CU monolitiniame lusto dizaine. Jei šie gandai pasitvirtins, tarp šių dviejų konsolių tikrai bus pastebimas našumo skirtumas, tačiau PS6 APU išdėstymas reikštų, kad ji taip pat bus palyginti galinga, palyginti su dauguma žaidimų kompiuterių.
MLID taip pat užsimena apie nešiojamą „PS6“ konsolę, kuri, kaip tikimasi, bus išleista kartu su „PlayStation 6“, teigdamas, kad žaidimų kūrėjai jau pradėjo optimizuoti savo žaidimus šiam nešiojamam įrenginiui ir jo silpnesniam APU – netgi prieš tai, kai kūrėjų rinkiniai buvo išsiųsti kūrėjams. Jis taip pat sako, kad PS6 bus atgal suderinama ir galės paleisti bent jau PS4 žaidimus, o tokios technologijos kaip PSSR padės pagerinti tų žaidimų kokybę. Jis taip pat teigia, kad PS6 vis dar bus išleista 2027 m. pabaigoje arba 2028 m. pradžioje.
