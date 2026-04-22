Filme „The Big Short“ išgarsėjęs Michael Burry, įspėja apie pervertintas technologijų bendrovių akcijas
Atsižvelgiant į didėjančias baimes dėl galimo dirbtinio intelekto burbulo, žinomas Volstrito investuotojas ir buvęs rizikos draudimo fondų valdytojas Michael Burry teigė, kad technologijų įmonės pastarąjį dešimtmetį klastojo savo finansines ataskaitas ir padidindavo pelną net iki 42 %. M. Burry komentarai sutrikdė daugelį investuotojų, kurie ir taip jau nerimavo dėl beprecedentinio technologijų įmonių vertės augimo per pastaruosius kelerius metus.
Geriausiai žinomas dėl 2007–2008 m. antrinės būsto paskolų krizės, kuri galiausiai peraugo į visapusišką finansų krizę, prognozavimo, Burry neseniai „Substack“ įraše teigė, kad kelios „Nasdaq-100“ technologijų įmonės per pastarąjį dešimtmetį ne kartą neteisingai ataskaitose nurodė su akcijomis susijusį atlyginimą, pervertindamos pelną maždaug 20 % ir skatindamos investuotojus pirkti akcijas už pervertintas kainas. Pasak jo, problema kyla dėl to, kaip GAAP finansinėse ataskaitose SBC traktuojama kaip negrynųjų pinigų išlaidos, neatsižvelgiant į jos ekonominį poveikį akcininkams.
Burry, kuris praėjusiais metais uždarė savo rizikos draudimo fondą, motyvuodamas susirūpinimu dėl AI burbulo ir išpūstų akcijų vertinimų, tarp didžiausių pažeidėjų paminėjo „Meta“, „Tesla“, „Datadog“, „Workday“, „Axon“, „Shopify“, „Palantir“, „Marvell“, „CrowdStrike“ ir „Zscaler“. Jei jo skaičiavimai teisingi, daugelis technologijų akcijų Volstryte iš tikrųjų prekiaujamos maždaug 30 kartų didesne nei pelnas kaina, o ne 25 kartų didesne nei pelnas kaina, kaip investuotojai mano, kad perka.
Burry išskyrė „Tesla“ kaip aiškiausią pavyzdį, kaip įmonės tariamai iškraipo GAAP ataskaitas, siekdamos sumažinti akcijomis pagrįstų kompensacijų išlaidas. Apibūdindamas generalinio direktoriaus Elon Musk 1 trilijono JAV dolerių vertės atlyginimo paketą kaip „baisią sumą“, Burry teigė, kad pašalinus jį iš duomenų rinkinio, bendras Nasdaq-100 ataskaitų netikslumas iš karto sumažėtų nuo 20 % iki 12,5 %. Jis taip pat kritikavo „Meta“, teigdamas, kad bendrovės pakoreguotas kainos ir pelno santykis yra artimesnis 24, palyginti su ataskaitose nurodytu 19.
Aiškindamas šį neatitikimą, Burry sakė, kad daugumos technologijų įmonių pateikiami SBC skaičiai remiasi supaprastintu GAAP aiškinimu, pagal kurį akcininkai iš tikrųjų mato tik 83,49 centus iš kiekvieno dolerio faktinio pelno. Pasak jo, „nepaklusnūs 16,51 cento grubiai mojuoja GAAP ir rodo pirštą akcininkams, keliaudami į darbuotojų kišenes“ – pastaba, greičiausiai, susijusi su aukščiausio lygio vadovais ir vyresniaisiais vadybininkais.
Burry taip pat suabejojo įmonių pelno prognozėmis, teigdamas, kad prognozės yra apie 42 % didesnės nei tai, ką jis vadina „tikruoju savininkų pelnu“. Jis apskaičiavo, kad bendras 97 „Nasdaq-100“ įmonių realusis pelnas per pastarąjį dešimtmetį, pasibaigiantį 2025 finansiniais metais, sudaro maždaug 4,1 trilijono JAV dolerių – tai gerokai mažiau nei 5,8 trilijono JAV dolerių, kuriuos nurodė Volstrito analitikai ir finansinė žiniasklaida.
