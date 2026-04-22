„Intel“ pasiruošusi pasiūlyti daugiau biudžetinių procesorių su atrakintu daugikliu
„Intel“ galiausiai gali pradėti siūlyti biudžetiniu procesorius su atrakintu daugikliu, bent tokia susidaro išvada ir naujausio interviu. „PC Games Hardware“ cituotame interviu Robert Hallock teigė, kad „Intel“ nori „laikui bėgant pateikti vis daugiau atrakintų modelių“, ir pridūrė, kad procesorių spartinimas neturėtų būti prieinamas tik tiems pirkėjams, kurie procesoriui išleidžia daugiausia pinigų.
Tai reikštų pokytį, palyginti su dabartine „Intel“ stalinių kompiuterių produktų serija, kurioje tradicinis daugiklio spartinimas iš esmės tebėra susietas su K serijos komponentais. PCGH taip pat pažymi, kad „Intel“ nenurodė jokių konkrečių produktų ar išleidimo terminų, todėl nežinome, ar tai taikoma būsimoms serijoms, ar tai yra kažkas, ką „Intel“ planuoja ilgalaikėje perspektyvoje.
Laikui bėgant matysite vis daugiau ir daugiau atrakintų modelių. Tai yra tikslas. Tai neturėtų būti funkcija, skirta tik tiems, kurie moka didžiausią sumą. Ne kiekvienas gali sau leisti išleisti didžiausią sumą […] ir tai nereiškia, kad jie yra mažiau entuziastingi nei tie, kurie gali išleisti 500 JAV dolerių procesoriui. Jie vis tiek yra kompiuterių entuziastai ir nusipelno tokių pačių funkcijų, ir būtent tai mes ketiname įgyvendinti savo plėtros plane.
-Robert Hallock
