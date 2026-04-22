„Xbox“ sumažino „Game Pass Ultimate“ plano kainą iki 22,99 USD
Nedažnai pasitaiko, kad prenumeratos paslauga tampa pigesnė, o ne brangesnė, tačiau būtent tai šiandien paskelbė „Microsoft“. „Xbox“ sumažino „Game Pass Ultimate“ kainą nuo 29,99 iki 22,99 JAV dolerių per mėnesį, o „PC Game Pass“ kaina dabar sumažėjo nuo 16,49 iki 13,99 JAV dolerių. Šis pakeitimas įsigalioja nedelsiant, nors „Microsoft“ teigia, kad kainos vis dar gali skirtis priklausomai nuo regiono.
Mažesnės kainos yra susijusios su svarbiu kompromisu. Nuo šių metų būsimos „Call of Duty“ žaidimų versijos nebus iš karto prieinamos „Game Pass Ultimate“ ar „PC Game Pass“ paslaugose. „Microsoft“ teigia, kad šie žaidimai bus pridėti per ateinančią šventinę sezoną, maždaug po metų, o esami „Call of Duty“ žaidimai, jau esantys kataloge, liks prieinami.
„Microsoft“ teigia, kad šis žingsnis yra atsakas į žaidėjų atsiliepimus, o likusi „Game Pass“ struktūra išlieka nepakitusi. „Ultimate“ vis dar apima šimtus žaidimų konsolėms ir kompiuteriams, internetinį daugelio žaidėjų režimą, žaidimo vidinius privalumus ir kitus išleidimo dieną pasirodančius žaidimus. Platesnis „Game Pass“ asortimentas taip pat išlieka suskirstytas į „Essential“, „Premium“, „Ultimate“ ir PC pakopas, o „Premium“ pozicionuojamas kaip planas, pagal kurį nauji „Xbox“ išleisti žaidimai pasirodo per 12 mėnesių, o ne išleidimo dieną.
