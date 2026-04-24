„Intel“ paskelbė I ketvirčio finansinius rezultatus
Panašu, kad „Intel“ atsigavimas užtruks, nes pirmo ketvirčio finansiniai duomenys rodo nuostolį, nors pajamos ir augo.
Kaip praneša „Intel“, per pirmus tris 2026 m. mėnesius bendrovė gavo 13,6 mlrd. JAV dolerių pajamų, o tai yra 7 % augimas lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Lyginant su ketvirčiu prieš tai pajamos kiek smuko, bet paskutinis metų ketvirtis visada sugeneruoja daugiau pajamų, tad čia nieko stebėtino. Kalbant apie pajamas, tai yra optimistiška, nes pajamų prognozė šiam ketvirčiui buvo 12,42 mlrd. JAV dolerių, o ji buvo stipriai viršyta dėl gerų pardavimų serverių segmente. Žvelgiant į pelno grafą matome, kad „Intel“ 2026 I ketvirtyje patyrė 3,7 mlrd. JAV dolerių nuostolių, tad čia dar reikia pasitempti.
„Intel“ prognozuoja, kad būsimame ketvirtyje gaus 13,8-14-8 mlrd. JAV dolerių pajamų.
