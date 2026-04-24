„Intel“ pademonstravo pasyvų aušinimą turintį „Wildcat Lake“ nešiojamą kompiuterį
„Intel“ pristatė referencinį nešiojamojo kompiuterio modelį, kuriame įdiegtas nenurodytas lustas iš naujos „Core Series 3“ („Wildcat Lake“) serijos. Nešiojamasis kompiuteris turi elegantišką aliuminio korpusą su akivaizdžiai „MacBook“ stiliaus klaviatūra ir yra siūlomas įvairių spalvų.
Nešiojamasis kompiuteris veikia su šešių branduolių procesoriumi, kurio konfigūracija yra 2P+4LPE: du „Cougar Cove“ P-branduoliai ir keturi „Darkmont“ LPE branduoliai. Lustas taip pat turi du „Xe“ grafikos branduolius ir specialų 17 TOPS NPU. „Intel“ nenurodė tikslaus procesoriaus modelio, tačiau manoma, kad tai yra „Core 7 360“ arba „Core 7 350“, nes tai yra vieninteliai du „Wildcat Lake“ modeliai su 17 TOPS NPU.
Nešiojamajame kompiuteryje taip pat yra 16 GB įlituotos atminties, o tai yra reikšmingas privalumas dabartinėje rinkoje, kurioje DRAM kainos pasiekė rekordines aukštumas ir tikimasi, kad artimiausiais mėnesiais jos dar labiau kils.
Sukurtas konkuruoti su „MacBook Neo“, šis mažas, lengvas nešiojamasis kompiuteris akcentuoja energijos efektyvumą, pasižymėdamas 17 W PL1 (maksimalus padidinimas iki 22 W) ir 35 W PL2. Jis taip pat yra prieinamas be ventiliatoriaus konfigūracijose, kuriose TDP yra ribojamas iki 11 W, siekiant išlaikyti terminį stabilumą. „Intel“ teigia, kad šie modeliai be ventiliatoriaus išliks visiškai funkcionalūs be terminio ribojimo, net ir nesant aktyvaus aušinimo.
„Intel“ gamyklinio dizaino nešiojamasis kompiuteris tiesiogiai konkuruoja su „Apple“ „MacBook Neo“, kuris anksčiau apibūdintas kaip „pabudimo signalas“ visai asmeninių kompiuterių pramonei. Kainuojantis vos 599 JAV dolerius, tai yra iki šiol pigiausias „Apple“ nešiojamasis kompiuteris, siūlantis beprecedentę vertę plačiajai vartotojų auditorijai. Iš dalies dėl teigiamų atsiliepimų, pranešama, kad paklausa šiam įrenginiui yra tokia didelė, kad „Apple“ susiduria su tiekimo apribojimais.
„Intel“ praėjusią savaitę pristatė savo „Wildcat Lake“ procesorius, įdiegdama savo 18A gamybos technologiją į ekonomiškus nešiojamuosius kompiuterius. Pasak bendrovės, naujieji lustai užtikrina iki 47 % geresnį vienos gijos našumą, 41 % geresnį kelių gijų našumą ir 2,8 karto didesnį GPU AI našumą, palyginti su penkerių metų senumo kompiuteriais ir ankstesnės kartos mažos galios procesoriais, tokiais kaip „Core 7 150U“.
