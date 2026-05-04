„Microsoft“ dabar rekomenduoja su „Windows 11“ naudoti 32 GB atminties
„Microsoft“ paskelbė atnaujintą techninės pagalbos dokumentą, kuriame apibūdina, kokių bendrų savybių, bendrovės nuomone, turi geriausios „Windows 11“ žaidimų kompiuterių sistemos. Tarp išvardytų specifikacijų „Microsoft“ pateikia įdomią pastabą apie sistemos operatyviosios atminties (RAM) talpos konfigūraciją.
Dokumente teigiama, kad 16 GB yra šiuolaikinio kompiuterio bazinis lygis, ir tai apibūdinama kaip geras „pradinis taškas“. Tačiau bendrovė rekomenduoja žaidėjams siekti viršyti šį bazinį lygį, nes dabar ji siūlo 32 GB kaip „be rūpesčių“ žaidimų kompiuterių specifikaciją. Didesnė RAM talpa žymiai palengvina kelių užduočių vykdymą, o tai, žinoma, tiesa, tačiau kelia klausimą dėl „Microsoft“ ateities planų optimizuoti operacinę sistemą įgyvendinamumo.
„Microsoft“ dabar rekomenduoja 32 GB talpos atmintį, teigdama, kad tai „padeda, jei kartu su žaidimais naudojate „Discord“, naršykles ar transliacijos įrankius“. Papildoma atmintis taip pat suteikia naujesniems žaidimams daugiau erdvės, nes atminties poreikis nuolat auga. Tai taip pat gali reikšti, kad „Microsoft“ operacinė sistema šiais laikais reikalauja daugiau RAM nei anksčiau, ypač šiuo sudėtingu laikotarpiu, kai ypač brangu nusipirkti didesnės talpos RAM.
Tikriausiai m$ nutare pataupyti ir informacija renkancius ir apdorojancius botus is serveriu perkelti i zmoniu pc 😀
ir be microshit senai žinoma kad sweetspotas yra 32GB ram