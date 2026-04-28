„Denuvo“ galimai pasiekė kelio galą, kiekvienas apsaugotas žaidimas nulaužiamas
Atrodo, kad kompiuterinių žaidimų piratavimo srityje pasiektas etapas, kurį daugelis anksčiau laikė neįtikėtinu: „Denuvo“, ilgą laiką laikoma viena iš galingiausių žaidimų DRM ir apsaugos nuo klastojimo sistemų, buvo veiksmingai įveikta. Atsiradus naujausiam proveržiui – hipervizoriaus apeinimo būdams – šiuo metu nėra žinoma nė vieno „Denuvo“ apsaugoto kompiuterinio žaidimo, kurio nebūtų galima gauti nemokamai naudojant įsilaužimo programą arba veikiančią apėjimo priemonę.
„Denuvo“, išleista 2014 m. siekiant apsaugoti „FIFA 15“ nuo piratavimo ir apėjimo, užsitarnavo reputaciją kaip griežčiausias apsaugos sluoksnis PC žaidimų srityje. Per metus įvairioms grupėms ir nepriklausomiems kūrėjams pavyko įveikti šią technologiją atskirais atvejais, sukuriant nulaužtas atskirų žaidimų versijas. Atrodo, kad šis ilgai trukęs varžymasis pasiekė lūžio tašką, nes, kaip pranešama, „Denuvo“ buvo pašalinta arba apeita visuose kompiuteriniuose žaidimuose, kurie anksčiau buvo žinomi kaip naudojantys „Irdeto“ apsaugą.
Kaip neseniai pažymėjo žaidimų „perpakavimo“ specialistai „FitGirl“, „Denuvo“ dabar galima laikyti „visiškai beverčiu“ kovos su piratavimu įrankiu. Pasiekti šį tašką per kelerius metus padėjo daugelio programuotojų indėlis, o „DenuvOwO“ komanda ir „Voices38“ tapo naujausiais vardais ilgame „Denuvo“ įsilaužėlių sąraše.
Didžiąją praėjusio dešimtmečio dalį „Denuvo“ įsitvirtino kaip dominuojanti apsaugos technologija PC rinkoje. Jos apsaugos nuo klastojimo ir, pastaruoju metu, nuo sukčiavimo įrankiai padėjo Austrijos įmonei užsitikrinti sutartis su didžiausiais žaidimų leidėjais, o kai kurios nepriklausomos studijos taip pat įdiegė šią technologiją, nepaisydamos to, kad tai tikriausiai buvo reikšminga finansinė našta.
Padėtis pradėjo keistis, kai kūrėjai surado būdą apeiti „Denuvo“ patikrinimus, įterptus į žaidimo kodą, o ne tiesiog pašalinti apsaugą. Naudodama nepasirašytus hipervizoriaus tvarkykles, „DenuvOwO“ komanda pastaruosius mėnesius stengėsi į piratavimo rinką išleisti daugiau „Denuvo“ apsaugotų žaidimų. Šis metodas veiksmingai apgauna „Denuvo“, įtikindamas ją, kad ji vis dar veikia teisėtoje kopijoje.
Hipervizoriaus apeinimas tapo reikšmingu pokyčiu PC piratavimo scenoje. Dėka „DenuvOwO“, netgi tokie nauji leidiniai kaip „Crimson Desert“ ir „Resident Evil Requiem“ dabar pateko į apyvartą.
Tuo pačiu metu „Voices38“ yra, kaip pranešama, vienintelis žinomas kūrėjas, vis dar sutelkęs dėmesį į visišką „Denuvo“ kodo pašalinimą iš naujesnių leidimų, įskaitant „Doom: The Dark Ages“ ir minėtą „Resident Evil Requiem“.
Hipervizoriaus metodo kūrėjai akivaizdžiai pasiekė kritinį tašką „Denuvo“ vidinėje struktūroje. „Irdeto“ kūrėjai neseniai pripažino, kad dirba prie atsakomųjų priemonių, tačiau „CrackWatch“ subreddit tvarkomas „oficialus“ sąrašas rodo, kad šiuo metu nebeliko „Denuvo“ apsaugotų kompiuterinių žaidimų, kurių nebūtų galima įsilaužti ar apeiti kokia nors forma.
Šiuo metu bet koks vėlesnis „Irdeto“ DRM atnaujinimas gali būti per vėlu, kad reikšmingai pakeistų situaciją. Vis dar yra nedidelė VR žaidimų grupė, kuriai trūksta to, ką scena laikytų tinkamu „Denuvo“ neapsaugotu leidimu, tačiau net ir tie gali ilgai nelikti išimtimis. „DenuvOwO“ esą ieško veikiančių tų žaidimų kopijų, bandydama pašalinti likusius pasipriešinimo židinius ir galutinai nugalėti apsaugos nuo klastojimo sistemą.
