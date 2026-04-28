Norvegija ruošiasi įstoti į šalių klubą, kurios draudžia socialinius tinklus vaikams
Šalių, draudžiančių vaikams naudotis socialine medija, skaičius toliau auga. Į šį klubą greičiausiai įstos Norvegija, kuri parlamentui pateiks įstatymo projektą, draudžiantį jaunesniems nei 16 metų asmenims naudotis socialinėmis platformomis. Be to, įmonės bus įpareigotos įdiegti patikimas amžiaus patikrinimo priemones, kad būtų užtikrintas įstatymo laikymasis.
Norvegijos ministras pirmininkas Jonas Gahr Støre sakė, kad šis įstatymas priimamas siekiant užtikrinti „tokį vaikystės laikotarpį, kai vaikai gali būti vaikais“. „Žaidimai, draugystės ir kasdienis gyvenimas neturi būti užvaldyti algoritmų ir ekranų“, – pridūrė jis. „Tai svarbi priemonė, skirta apsaugoti vaikų skaitmeninį gyvenimą.“ Mažumos Darbo partijos vyriausybė pridūrė, kad įstatymo projektas bus pateiktas parlamentui iki 2026 m. pabaigos.
Gruodžio mėnesį Australija tapo pirmąja demokratine šalimi, įvedusia amžiaus pagrįstus socialinių tinklų apribojimus, priimdama abiejų partijų palaikomą įstatymą, kuris nustato privalomą 16 metų amžiaus ribą socialinių tinklų paskyrų atidarymui ir naudojimui. Nuo Australijos draudimo įvedimo Prancūzija, Indonezija, Austrija, Ispanija, Turkija, Danija, Malaizija, Graikija, Lenkija ir Slovėnija įvedė panašius socialinių tinklų apribojimus arba juos svarsto.
Viena iš šalių, kuri susiduria su sunkumais įvedant draudimą, yra Jungtinė Karalystė. Šią savaitę parlamentarai 260 balsų prieš 161 balsavo prieš Lordų rūmų pakeitimą Vaikų gerovės ir mokyklų įstatymo projekte, kuris būtų įpareigojęs platformas, laikomas žalingomis, per 12 mėnesių padidinti prieigos amžių iki 16 metų.
Viena iš problemų, susijusių su tokio tipo draudimais, yra jų abejotinas veiksmingumas. Anksčiau šį mėnesį Jungtinėje Karalystėje įsikūrusios savižudybių prevencijos labdaros organizacijos „Molly Rose Foundation“ tyrimas parodė, kad 61 % arba trys iš penkių Australijos 12–15 metų paauglių, kurie turėjo paskyras ribojamose platformose prieš įsigaliojant draudimui, vis dar turėjo prieigą prie vienos ar kelių paskyrų.
