„Apple“ planuoja „iPhone Ultra“ ir „MacBook Ultra“ prekių ženklinimą
Iki šiol keletą kartų sklandė gandai, kad „Apple“ savo pirmąjį sulenkiamą išmanųjį telefoną pavadins „iPhone Ultra“, o dabar naujas gandas tai „patvirtina“. Tačiau tai nebus vienintelis būsimas kompanijos įrenginys su „Ultra“ pavadinimu.
Beje, sulenkiamas išmanusis telefonas bus vadinamas tiesiog „iPhone Ultra“, o ne „iPhone 18 Ultra“, panašiai kaip „iPhone Air“ nėra „iPhone 17 Air“. Tai suteikia „Apple“ daugiau lankstumo – ji gali išleisti naujas „iPhone Ultra“ kartas pagal visiškai kitokį grafiką nei pagrindinė išmaniųjų telefonų serija.
Kalbant apie grafikus, sakoma, kad „Apple“ labai stengiasi, kad „Ultra“ būtų išleistas kartu su „iPhone 18 Pro“ ir „Pro Max“, tačiau sulenkiamas įrenginys vis tiek gali būti išleistas keliomis savaitėmis vėliau, nors visi trys bus pristatyti tame pačiame rugsėjo renginyje.
Prie „iPhone Ultra“ prisijungs „MacBook Ultra“, kuris turės OLED jutiklinį ekraną. Taigi, tai bus pirmasis „MacBook“ su jutikliniu ekranu ir pirmasis „MacBook“ su OLED ekranu. Šis įrenginys tariamai kainuos žymiai daugiau nei „MacBook Pro“, kuris ir taip nėra pigus. Tiesą sakant, aukšta kaina atrodo savaime suprantama, turint omenyje „Apple“ „Ultra“ pavadinimą.
Dabar gandai sklando, kad „MacBook Ultra“ pasirodys 2027 m. pirmoje pusėje, nors iš pradžių buvo planuota, kad jis pasirodys dar šiais metais. Atidėjimas susijęs su RAM tiekimo problemomis. Sakoma, kad šis nešiojamasis kompiuteris, palyginti su esamais „Apple“ modeliais, „siūlys visiškai naują funkcijų rinkinį“, nors, deja, ką tai reiškia, nepaaiškinama.
Kitas „Apple Ultra“ prekės ženklo įrenginys galėtų būti sulenkiamas „iPad Ultra“, kuris, matyt, buvo „Apple“ būsimojo generalinio direktoriaus John Ternus prioritetas. Nenuostabu, kad tai bus brangiausias „iPad“ per visą istoriją.
