NVIDIA nešiojamiems kompiuteriams išleidžia RTX 5070 su 12 GB atminties
12 GB atminties turinti mobili „GeForce RTX 5070“ vaizdo plokštė buvo ilgai lauktas atnaujinimas, nes keliuose nešiojamųjų kompiuterių specifikacijose jau buvo užsiminta apie tokią konfigūraciją, nors tuo metu NVIDIA šio modelio dar nebuvo patvirtinusi.
NVIDIA dabar patvirtina šiuos gandus ir nutekėjusią informaciją bei pristato naują „GeForce RTX 5070“ nešiojamojo kompiuterio GPU konfigūraciją su 12 GB atminties. Esamas 8 GB variantas nebus keičiamas. Bendrovė teigia, kad tai suteikia partneriams daugiau galimybių, kol atminties pasiūla išlieka ribota.
RTX 5070 12 GB nešiojamųjų kompiuterių GPU vis dar naudoja tą pačią „Blackwell“ GPU konfigūraciją su 4608 CUDA branduoliais. Dabartinėje NVIDIA nešiojamųjų kompiuterių GPU specifikacijų lentelėje RTX 5070 nešiojamųjų kompiuterių GPU nurodytas su 8 GB GDDR7 ir 384 GB/s pralaidumu, o RTX 5070 Ti nešiojamųjų kompiuterių GPU naudoja 12 GB GDDR7 su 672 GB/s.
Pranešama, kad naujasis RTX 5070 nešiojamųjų kompiuterių GPU variantas išlaiko tą pačią 128 bitų atminties magistralę. Atnaujinimas iki 12 GB įmanomas naudojant 24 Gb arba 3 GB GDDR7 atminties modulius. Tai padidina atminties talpą 50 % palyginti su pradine 8 GB versija, nenaudojant platesnės 192 bitų sąsajos.
