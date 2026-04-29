„Sony“ tikrins „PlayStation“ skaitmeninių žaidimų licencijas, todėl būtinai reikės interneto
Pranešimai apie naują „PlayStation“ skaitmeninių licencijų patikrinimą sulaukia vis daugiau dėmesio po to, kai, kaip teigiama, pagalbos tarnybos pokalbyje šis pokytis buvo apibūdintas kaip tyčinis. Šis teiginys susijęs su naujesniais skaitmeniniais pirkimais PS4 ir PS5 platformose, kuriems, kaip teigia kai kurie naudotojai, dabar per 30 dienų laikotarpį būtina atlikti licencijos patvirtinimą internete.
Šią problemą pirmieji iškėlė naudotojai, bandę neseniai „PlayStation Store“ įsigytus produktus. Remiantis šiais pranešimais, skaitmeniniai žaidimai, įsigyti po 2026 m. kovo mėn. sistemos atnaujinimo, gali turėti 30 dienų galiojimo laikotarpį. Jei konsolė po šio laikotarpio lieka neprisijungusi prie interneto, žaidimas gali nepaleisti, kol licencija vėl nebus patikrinta internete.
„Dot Esports“ praneša, kad naudotojas kreipėsi į „PlayStation“ palaikymo tarnybą ir jam buvo pasakyta, kad toks elgesys yra naujo atnaujinimo dalis, o ne klaida. Pranešama, kad palaikymo tarnybos atsakyme teigiama, jog reikalavimas taikomas skaitmeniniams pirkimams, atliktiems po 2026 m. kovo mėn.
Šis teiginys taip pat buvo išbandytas vaizdo įraše. „Spawn Wave“ paskelbė bandymą, kuriame buvo naudojami naujesni skaitmeniniai „PlayStation“ pirkimai, o konsolė buvo atjungta nuo interneto ir išimta CMOS baterija, kad būtų priverstinai atstatytas datos nustatymas. Bandymas parodė, kad paveikti žaidimai atsisakė paleisti be licencijos patikrinimo, o senesni pirkimai ir fizinės laikmenos, kaip pranešama, nebuvo paveikti. Vaizdo įrašas neįrodo „Sony“ ketinimų, tačiau patvirtina teiginį, kad tai nėra tik matomas laikmatis naudotojo sąsajoje.
Reakcija buvo neigiama, nes šis teiginys daro įtaką skaitmeninių pirkinių ilgalaikiam naudojimui. „Sony“ pačios „PlayStation“ sąlygose jau nurodyta, kad skaitmeniniai pirkimai parduotuvėje yra licencijos, o ne produkto nuosavybė. Pasikartojantis 30 dienų patikrinimas internete padarytų šį skirtumą labiau matomą naudotojams, kurie laiko konsoles neprisijungusias prie interneto, keliauja su įranga arba saugo senesnes žaidimų bibliotekas.
