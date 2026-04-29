„Intel“ sako, kad programinė įranga, o ne daugiau spartinančiosios atminties padės pasivyti AMD žaidimuose
Kalbėdamas su Vokietijos žiniasklaidos priemone „PC Games Hardware“ apie „Intel“ planus konkuruoti su AMD žaidimų procesorių serija „X3D“, viceprezidentas Robert Hallock teigė, kad aistringi kompiuterių entuziastai „žymiai nuvertina“ programinės įrangos svarbą kompiuterio naudojimo patirčiai ir kad joks procesorių branduolių ar talpyklos kiekis negali maksimaliai padidinti žaidimų našumo be optimizuotos programinės įrangos.
https://youtu.be/5apYqlI8nfc
Jis pridūrė, kad „Intel“ siekia užtikrinti puikią žaidimų patirtį ir daro keletą pakeitimų būsimuose produktuose, siekdama sumažinti vėlavimą. R. Hallock neapibūdino konkrečių pakeitimų, tačiau pažymėjo, kad lustuose su dideliu branduolių skaičiumi „gijų tvarkyklė būtų labai, labai naudinga“.
Kalbėdamas apie „Intel“ „3D V-Cache“ strategiją, R. Hallock teigė, kad papildoma talpykla yra naudinga tik programose, kurios atlieka daug atsitiktinių atminties užklausų, pavyzdžiui, senesniuose žaidimuose, sukurtiems naudojant „DirectX 9“ ir „DirectX 11“. Jis pridūrė, kad naujesni API paprastai nepatiria tokio didelio našumo padidėjimo dėl padidėjusių talpyklos dydžių, bet vietoj to labiau naudoja optimizuotą programinę įrangą.
Šiuo tikslu „Intel“ kuria „Binary Optimization Tool“ (BOT), kuris, kaip teigiama, užtikrina iki 30 % našumo padidėjimą šiuolaikiniuose žaidimuose ir kitose užduotyse, nepriklausomai nuo talpyklos talpos. Hallock pakartojo, kad įmonė yra visiškai pasiryžusi gerinti žaidimų našumą per programinės įrangos optimizavimą ir laiko BOT bei panašias priemones esmine savo ateities plano dalimi.
Hallock komentarai rodo, kad „Intel“ teikia pirmenybę programinei įrangai, o ne tam, ką jis apibūdino kaip „brute force hammer“ (grynai jėgos) metodą žaidimų našumui didinti. Tačiau tikimasi, kad bendrovė taip pat pristatys savo „3D V-Cache“ konkurentą, pavadintą „Big Last Level Cache“, su „Nova Lake“ vėliau šiais metais, taigi ji visiškai neatsisako ir aparatinės įrangos pagrįstų metodų.
Hallock taip pat trumpai paminėjo „Arc G3“ seriją, atsakydamas į klausimą apie bendrovės planus dėl nešiojamų žaidimų kompiuterių. Paklaustas apie „Arc G3“ ir „G3 Extreme“, Hallock atsakė: „Aš iš tikrųjų ne visą laiką dirbu su „Arc G3““, tarsi patvirtindamas gandų apie šiuos lustus tikrumą.
