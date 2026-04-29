„Philips Evnia“ pristato „AmbiScape“ – sinchronizuotą žaidimų apšvietimą Jūsų kambariui
Amsterdamas – 2026 m. balandžio 29 d. „Philips Evnia“ plečia atmosferą gerinančio apšvietimo ekosistemą. Remdamasi pripažinta, dirbtinio intelekto sustiprinta „Ambiglow“ technologija ir „Windows Dynamic Lighting“ palaikymu, „Evnia“ pristato „AmbiScape“ – naują funkciją, skirtą sinchronizuotam apšvietimui išplėsti visame žaidimų kambaryje.
„Ambiglow“, „AmbiScape“ ir „Dynamic Lighting“ integracija leidžia sukurti dar labiau įtraukiančią žaidimų aplinką, kurioje ekrane vykstantis veiksmas reguliuoja tiek monitoriaus aplinkos, tiek kitų suderinamų įrenginių apšvietimą. Ši funkcija veikia per „USB upstream“ jungtį ir gali būti konfigūruojama „Philips Evnia Precision Center“ programoje.
Kambarys, kuris reaguoja
Kai baigiasi ramus žaidimo pasaulio tyrinėjimas ir prasideda intensyvus veiksmas, erdvė aplink žaidėją įprastai lieka nepakitusi. „Philips Evnia“ aplinkos apšvietimas reaguoja į veiksmą ekrane. Žaidimų erdvė kambaryje atspindi tai, kas vyksta žaidime.
Apjungdama visų suderinamų įrenginių apšvietimą „Evnia“ padeda kurti darnią aplinką, kurioje ekranas yra neatsiejama, vizualiai neizoliuota sistemos dalis.
„Ambiglow“ su dirbtinio intelekto technologijomis
Dirbtinio intelekto sustiprinta „Ambiglow“ technologija pritaiko monitoriaus nugarėlėje sumontuotą apšvietimą prie rodomo turinio. Ji stebi bendrą spalvų balansą ir scenų perėjimus ir dinamiškai atnaujina skleidžiamą šviesą – efektas yra daug labiau įtraukiantis nei būtų kuriamas pagal fiksuotus RGB nustatymus. Naudotojai gali tiksliai reguliuoti šviesos intensyvumą ir pasirinkti režimus bei profilius „Philips Evnia Precision Center“ programoje.
„AmbiScape“: apšvietimas už ekrano ribų
Pristatome „AmbiScape“ – naują „Matter“ sertifikatą turinčią funkciją, galinčią suderinti skirtingus aplinkos apšvietimo įrenginius. Paprastai tariant, „AmbiScape“ nuspalvina kambarį pagal ekrane vykstantį veiksmą per su „Matter“ suderinamus išmaniuosius šviestuvus. Keičiantis scenoms, kambario apšvietimas atnaujinamas realiuoju laiku, todėl erdvė atspindi turinį, o ne seka iš anksto nustatytą režimą.
„AmbiScape“ galima konfigūruoti „Philips Evnia Precision Center“ programoje, kur galima keisti apšvietimo intensyvumą, režimus ir patalpos apšvietimo išplanavimą. Naujausias „Philips Evnia“ aplinkos apšvietimo sprendimų asortimento papildymas „AmbiScape“ žymi naują etapą siekiant labiau integruotos apšvietimo ekosistemos. Suderinamumas ir palaikomos konfigūracijos gali skirtis priklausomai nuo programinės įrangos versijos, regiono ir prijungtų šviesų.
„AmbiScape“ suderinama su dauguma prie tinklo prijungtų apšvietimo sistemų ir
su „Precision Center“ suderinamiems „Evnia“ monitoriams yra prieinama be papildomų išlaidų.
„Windows Dynamic Lighting“ programa
„Philips Evnia“ yra pirmasis žaidimų monitorių prekės ženklas, palaikantis „Windows Dynamic Lighting“ programą. „Windows Dynamic Lighting“ leidžia „Windows 11“ naudotojams valdyti ir sinchronizuoti RGB apšvietimą suderinamuose įrenginiuose per „Windows 11 Control“ programą. Įdiegus šį įrankį apšvietimo nustatymus galima derinti visoje sistemoje ir ekrano apšvietimą per „Windows“ nustatymus galima valdyti kartu su kitais palaikomais įrenginiais.
Norėdami įjungti dinaminį apšvietimą, naudotojai USB jungtimi turi prijungti monitorių prie kompiuterio ir nustatyti apšvietimo parametrus per „Windows 11“ nustatymus. Galimos funkcijos priklauso nuo palaikomų įrenginių ir konfigūracijų.
„Philips Evnia Precision Center“ programa
Apšvietimo nustatymus ir profilius galima valdyti per „Philips Evnia Precision Center“ programą, kuri leidžia atlikti daugiau nustatymų nei vien monitoriaus valdikliai. Naudotojai gali kurti ir keisti profilius, reguliuoti šviesos intensyvumą bei pritaikyti apšvietimo reakcijas, kad užtikrintų nuoseklius nustatymus žaidžiant žaidimus, žiūrint filmus ir vaizdo įrašus.
Prieinamumas ir papildoma informacija
„AmbiScape“ funkcija yra nemokamai prieinama visiems, turintiems „Evnia“ monitorių ir įsidiegusiems „Precision Center 1.9“. Atnaujintą „Precision Center“ programą galima atsisiųsti nuo balandžio 29 d.. Žaidėjai iškart galės susikurti idealią žaidimų aplinką.
