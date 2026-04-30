„Microsoft“ slaptas „K2“ planas: sumažinti šlamšto kiekį „Windows 11“ ir padidinti žaidimų spartą
Pranešama, kad „Microsoft“ dirba prie „Windows 11“ kokybės gerinimo projekto, viduje žinomo kaip „Windows K2“. Kaip teigia „Windows Central“, tai nėra nauja operacinės sistemos versija, o nuolatiniai veiksmai, skirti našumui, patikimumui, naudotojo sąsajos nuoseklumui, dirbtinio intelekto elementų gausai ir iš anksto įdiegtam turiniui tobulinti.
Šis pranešimas pasirodė po „Microsoft“ kovo mėnesio pareiškimo, kurį pateikė „Windows“ vadovas Pavan Davuluri, kuris sakė, kad įmonė sutelkia dėmesį į našumą, patikimumą ir meistriškumą. „Microsoft“ jau yra pareiškusi, kad nori sumažinti „Windows“ išteklių naudojimą, sumažinti bazinį atminties naudojimą, patobulinti failų naršyklę ir padaryti pagrindines sąsajos dalis greitesnes.
„Windows Central“ teigia, kad „K2“ taip pat orientuota į žaidimų našumą, o „SteamOS“ naudojama kaip etalonas. Pranešama, kad „Microsoft“ nori, jog per artimiausius vienerius ar dvejus metus „Windows“ žaidimų našumas būtų panašus naudojant tą pačią aparatūrą.
Pranešama, kad šios pastangos taip pat apima greitesnę „File Explorer“ navigaciją ir paiešką, rečiau atliekamus atnaujinimų perkrovimus, naują „WinUI 3“ sistemos kompozitorių ir pertvarkytą „Start“ meniu. Ataskaitoje teigiama, kad naujasis „Start“ meniu galėtų būti iki 60 % greitesnis, o „Microsoft“ taip pat planuoja pašalinti „Start“ meniu reklamą ir nutraukti MSN turinio rodymą pagal numatytuosius nustatymus „Widgets Board“.
„Windows K2“ planas (remiantis „Windows Central“ teiginiais)
- Geresnis „Windows 11“ našumas
- Didesnis patikimumas ir mažiau atnaujinimų problemų
- Mažesnis atminties naudojimas neveikimo metu ir mažesnis OS užimamas plotas
- Mažiau AI šlamšto ir mažiau iš anksto įdiegtos medžiagos
- Greitesnė „File Explorer“ navigacija, paieška ir failų tvarkymas
- Reaguojančios kontekstinės meniu, „Start“ meniu ir užduočių juosta
- Žaidimų našumas, artimesnis „SteamOS“ naudojant tą pačią aparatūrą
- Mažiau reikalingų perkrovimų, siekiant vieno perkrovimo per mėnesį
- Tvarkyklių atnaujinimai tvarkomi perkrovimo metu, o ne aktyvaus naudojimo metu
- Perkeliamos ir keičiamo dydžio užduočių juostos parinktys
- Daugiau „WinUI 3“ naudojimo visose „Windows“ sistemos sąsajose
- Naujas „WinUI 3“ sistemos kompozitorius, skirtas sumažinti vėlavimą ir atminties apkrovą
- Perdarytas „Start“ meniu, kuris, kaip teigiama, veikia iki 60 % greičiau
- Daugiau „Start“ meniu pritaikymo galimybių
- „Start“ meniu reklamų pašalinimas
- „MSN“ nebebus rodomas pagal numatytuosius nustatymus „Widgets Board“
- Aukštesnės kokybės juosta prieš funkcijoms pasiekiant viešąsias peržiūros versijas
- Artimesnė „Windows“ komandos komunikacija su naudotojais ir „Insiders“
