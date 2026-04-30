Aklas testas rodo, kad žaidėjams priimtinesnis DLSS 4.5 nei FSR 4.1
Dar vasario mėnesį „ComputerBase“ atliko didelio masto akląjį testą, kurio metu buvo lyginami žaidimų ekrano vaizdai, sugeneruoti naudojant naujausias vaizdo kokybės gerinimo technologijas: AMD FSR 4.0 ir NVIDIA DLSS 4.5. Nuo to laiko testai buvo atnaujinti, o bendruomenės balsai apdoroti, ir paaiškėjo, kad atnaujinta AMD vaizdo kokybės gerinimo technologija FSR 4.1 rodo žymų pagerėjimą, palyginti su FSR 4.0. Tačiau vaizdo kokybės atžvilgiu ji vis dar atsilieka nuo NVIDIA DLSS 4.5.
Naujausiuose „ComputerBase“ testuose žaidimai buvo išdidinami naudojant FSR 4.0, FSR 4.1 ir DLSS 4.5, o šie žaidimai yra: „Year 117 – Pax Romana“, „ARC Raiders“, „Assassin’s Creed Shadows“, „Call of Duty: Black Ops 7“, „Kingdom Come 2: Deliverance“, „Resident Evil Requiem“ ir „The Last of Us Part I“. Visų šių žaidimų atveju „ComputerBase“ apžvalgoje padaryta išvada, kad geriausius rezultatus parodė DLSS 4.5, o šią nuomonę patvirtino ir bendruomenė atskirame aklajame balsavime.
