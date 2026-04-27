„Valve“ pasiruošusi pranešti apie „Steam Machine“ išleidimą
„Valve“ dar nepaskelbė savo naujos „Steam“ įrangos kainų, tačiau viena iš jų galėjo nutekėti anksčiau laiko. Vakar vienoje iš pirmųjų naujojo „Steam Controller“ apžvalgų buvo nurodyta, kad šio įrenginio kaina sieks 99,99 JAV dolerių. „Valve“ šios kainos dar nepatvirtino.
„Insider Gaming“ žurnalistas Mike Straw taip pat praneša, kad „Valve“ artėja prie kitų 2026 m. įrangos detalių patvirtinimo. Pranešama, kad bendrovė viduje diskutuoja dėl „Steam Machine“ kainos, įskaitant tai, ar ji sutiktų patirti trumpalaikius nuostolius dėl įrangos sąnaudų.
Tiems, kurie nerimauja, ką tai reiškia „Steam Machine“, turiu suprasti, kad „Valve“ artėja prie visko patvirtinimo. Jie viduje ilgai svarstė kainą ir tai, ar būtų pasirengę patirti nuostolių dėl sąnaudų, bent jau trumpalaikių. Neaišku, koks sprendimas buvo priimtas, tačiau viduje manoma, kad artėja pranešimas apie išleidimą.
— Mike Straw, „Insider Gaming“
„Valve“ atidėjo galutinių kainų ir išleidimo datų paskelbimą dėl atminties ir duomenų kaupiklių trūkumo. Vasario mėnesį „Valve“ teigė, kad jos tikslas išleisti „Steam Controller“, „Steam Machine“ ir „Steam Frame“ 2026 m. pirmoje pusėje nepasikeitė, tačiau vis dar reikia nustatyti kainas ir laiką.
„Steam Machine“ naudoja pusiau pritaikytą AMD „Zen 4“ procesorių su 6 branduoliais ir 12 gijų, suderintą su RDNA 3 GPU su 28 skaičiavimo vienetais. „Valve“ nurodo 16 GB DDR5 sistemos atminties ir 8 GB GDDR6 VRAM. Planuojama, kad sistema turės 512 GB ir 2 TB NVMe SSD variantus.
Naujausi komentarai