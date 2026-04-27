„Samsung“ telefonų padalinys gali patirti nuostolių, dėl didelių atminties kainų
„Samsung“ mobiliųjų įrenginių padalinys susiduria su beprecedentine finansine grėsme, kurią kelia ne konkurencija ar silpni pardavimai, o dirbtinio intelekto pramonės nepatenkinamas poreikis atminties komponentams. „Samsung MX“ vadovas T. M. Roh įspėjo bendrovės vadovybę, kad padalinys gali patirti pirmąjį grynąjį nuostolį per visą savo istoriją. Kaltininkai – LPDDR5X atminties moduliai ir NAND atmintis, kurių kainos šiuo metu yra itin aukštos. Finansinis spaudimas kyla dėl esminių pokyčių išmaniųjų telefonų sąnaudų struktūroje. Anksčiau DRAM ir NAND sudarė nedidelę išlaidų dalį, tačiau dabar jos dominuoja prietaisų sąnaudose.
„Counterpoint Research“ prognozuoja, kad iki 2026 m. vidurio RAM sudarys daugiau nei trečdalį visų pigių telefonų gamybos sąnaudų, o net ir flagmanų įrenginiuose atminties sąnaudos sudarys daugiau nei 20 % gamybos išlaidų. Tai žymi dramatišką posūkį, palyginti su nesena praeitimi, kai didžiausią sąnaudų dalį sudarė procesoriai ir ekranai.
Atminties trūkumas daro įtaką visų kategorijų kompiuterinei įrangai – nuo vartotojams skirtų nešiojamųjų kompiuterių iki įmonių serverių. LPDDR5X tapo ypač svarbi dirbtinio intelekto (AI) programoms. NVIDIA „Vera AI“ procesorius talpins iki 1,5 TB LPDDR5X atminties. Būsimose įmonės stelažinio masto AI platformose bus įdiegti 36 „Vera“ procesoriai kartu su 72 „Rubin“ grafikos procesoriais – tai vieno serverio konfigūracija, kuri sunaudotų tiek RAM, kiek maždaug 4 600 „Galaxy S26 Ultra“ išmaniųjų telefonų, kurių kiekvienas turi 12 GB RAM.
„Samsung“ pradėjo palaipsniui nutraukti LPDDR4 gamybą, kad daugiau pajėgumų galėtų skirti LPDDR5, o konkurentai „Micron“ ir „SK Hynix“ taip pat didina gamybos apimtis. Nepaisant šių pastangų, „Nikkei Asia“ prognozuoja, kad 2027 m. DRAM pasiūla galėtų patenkinti tik apie 60 % prognozuojamos paklausos, net ir optimistiškiausiu gamybos scenarijumi.
„Samsung“ išmaniųjų telefonų verslas susiduria su maržos spaudimu, tačiau jos puslaidininkių padalinys skelbia rekordinius pelnus. Pranešama, kad „Samsung“ puslaidininkių padalinys 2026 m. I ketv. uždirbo apie 38 mlrd. JAV dolerių pelno – daugiau nei septynis kartus daugiau nei 2025 m. I ketv.
Šis skirtumas parodo, kaip investicijos į AI infrastruktūrą sukūrė laimėtojus ir pralaimėtojus „Samsung“ verslo portfelyje, o atminties gamyba pasinaudojo ta pačia rinkos dinamika, kuri spaudžia mobiliųjų įrenginių padalinį.
