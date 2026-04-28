„Steam Controller“ kainuos 99 €, išleidimas gegužės 4 d.
„Valve“ gegužės 4 d. oficialiai išleis naująjį „Steam Controller“, kurio kaina JAV yra 99 JAV doleriai, Europoje – 99 eurai, Jungtinėje Karalystėje – 85 svarai, Kanadoje – 149 Kanados doleriai, o Australijoje – 149 Australijos doleriai. Valdiklis parduodamas atskirai nuo „Steam Machine“, o „Steam Machine“ ir „Steam Frame“ galutinės išleidimo datos dar nėra žinomos.
Naujasis „Steam Controller“ turi labiau įprastą išdėstymą nei 2015 m. modelis. Jame yra du TMR magnetinės nykščio svirtys, du haptiniai jutikliniai kilimėliai, kryžminis mygtukas, ABXY mygtukai, HD haptika, giroskopiniai valdikliai, „Grip Sense“ palaikymas ir keturi perprogramuojami galiniai mygtukai. Kartu su juo taip pat pateikiamas „Steam Controller Puck“ – 2,4 GHz belaidis imtuvas, kuris taip pat veikia kaip magnetinė įkrovimo stotelė. „TechRadar“ nurodo, kad baterijos veikimo laikas yra daugiau nei 35 valandos, o palaikomos jungimosi galimybės yra „Steam Controller Puck“, USB ir „Bluetooth“.
