„Google Pixel 11“ naudos 5 metų senumo grafikos procesorių
„Google“ „Pixel“ išmaniuosiuose telefonuose naudojami „Tensor“ procesoriai niekada nesižymėjo aukščiausio lygio našumu, o šiemet padėtis gali dar pablogėti. Rugpjūtį turėtų pasirodyti „Pixel 11“ serija, tačiau naujausia nutekėjusi informacija rodo, kad būsimos serijos įrenginiuose naudojamas „Tensor G6“ procesorius gali netgi nebūti aprūpintas naujausia aparatine įranga.
Pasak žinomo informatoriaus „Mystic Leaks“, „Tensor G6“ naudos „PowerVR CXTP-48-1536“ GPU, kuris debiutavo 2021 m. Jei ši informacija teisinga, pasenęs GPU gali sumažinti naujų įrenginių patrauklumą, o tai gali paskatinti pirkėjus rinktis „Samsung“, „Motorola“ ir kitų gamintojų alternatyvas.
Sprendimas į „Pixel 11“ įdėti penkerių metų senumo GPU kelia nuostabą, ypač turint omenyje, kad grafikos našumas buvo pagrindinė „Pixel 10“ silpnoji vieta. „PowerVR DXT-48-1536“ GPU pasirodė esąs didžiausia „Tensor G5“ lustų rinkinio kliūtis, „Geekbench“ GPU testuose surinkęs tik apie 3 700 taškų – tai tik dalis iš maždaug 26 000 taškų, kuriuos surinko „Samsung Galaxy S25“.
Nepaisant susirūpinimo dėl GPU, tikimasi, kad „Tensor G6“ turės aukštos našumo septynių branduolių procesorių, pagrįstą „ARMv9.3-A“ architektūra. Ataskaitos rodo, kad konfigūraciją sudarys vienas „Arm C1 Ultra“ branduolys, veikiantis 4,11 GHz dažniu, keturi „Arm C1 Pro“ branduoliai, veikiantys 3,38 GHz dažniu, ir du papildomi „Arm C1 Pro“ branduoliai, veikiantys 2,65 GHz dažniu.
Be techninių specifikacijų, „Mystic Leaks“ taip pat, atrodo, atskleidė „Pixel 11“ serijos vidinius kodinius pavadinimus. Kaip ir ankstesniais metais, įrenginiai pavadinti gyvūnų vardais: „Pixel 11“, „11 Pro“ ir „11 Pro XL“ kodiniai pavadinimai, kaip pranešama, yra atitinkamai „Cubs“, „Grizzly“ ir „Kodiak“.
