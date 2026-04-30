„Galax“ vaizdo plokščių gamintojas toliau tęs veiklą, nors buvo kalbų apie uždarymą
Neseniai sklandė gandai, kad vaizdo plokščių gamintojas „Galax“ ketina nutraukti savo veiklą visame pasaulyje ir atleisti visus darbuotojus, o valdymą, kaip pranešama, perims naujasis savininkas ir kitas NVIDIA partneris – „Palit“. Vėliau „Palit“ patikslino, kad „Galax“ prekės ženklas nebus uždarytas ir kad ji prisiims visą atsakomybę už klientų aptarnavimą, remontą ir garantijas esamiems „Galax“ gaminiams.
„Galax“ paskelbė pirminę naujieną pranešimu savo Brazilijos svetainėje ir patarė klientams dėl visų pagalbos ir aptarnavimo klausimų kreiptis į oficialius „Palit“ kanalus. Bendrovė nepateikė daugiau detalių, bet pabrėžė, kad tiek „Galax“, tiek „Palit“ yra oficialūs NVIDIA partneriai, pridurdama, kad restruktūrizavimas užtikrins sujungtos įmonės būsimų produktų teisėtumą.
„Palit“ iš pradžių išleido atskirą pareiškimą, kuriame teigė, kad šis pokytis padidins valdymo ir veiklos efektyvumą, tuo pačiu padėdamas valdyti tiekimo apribojimus, kuriuos lemia AI paklausa. Tačiau tas puslapis buvo pašalintas, nes sukėlė painiavą dėl to, ar „Galax“ prekės ženklas bus uždarytas visam laikui.
Bendrovė dabar išleido naują pranešimą spaudai, kuriame žaidėjams užtikrinama, kad vis dėlto neplanuoja nutraukti „Galax“ prekės ženklo veiklos. Vietoj to teigiama, kad „toliau plėtos, gamins ir rems“ „Galax“, „KFA2“ ir „HOF“ prekės ženklus, siekdama sustiprinti savo pozicijas atskirų GPU rinkoje. Naujajame pranešime taip pat pažymima, kad „Palit“ valdo „Galax“ nuo 2007 m.
„Galax“ buvo įkurta Honkonge 1994 m. kaip kompiuterinės įrangos gamintoja. Iš pradžių žinoma kaip „Galaxy Microsystems“, bendrovė išgarsėjo po to, kai sudarė partnerystę su NVIDIA žaidėjams skirtų stalinių kompiuterių vaizdo plokščių gamybai ir pardavimui. Nors „Galax“ jau daugiau nei dešimtmetį priklauso „Palit“, ji išlaikė veiklos nepriklausomybę, turėdama atskiras dizaino, inžinerijos ir rinkodaros komandas.
Bendrovės „Hall of Fame“ serijos plokštės yra labai vertinamos modderių ir spartintojų dėl savo aukštos klasės PCB ir aušinimo dizaino. Ji taip pat valdo „KFA2“ prekės ženklą, kuris buvo pristatytas Europoje 2014 m. po prekės ženklo ginčo su „Samsung“ dėl pastarosios „Galaxy“ išmaniųjų telefonų prekės ženklo.
Naujausi komentarai