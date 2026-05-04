Der8Auer sako, kad „ASUS ROG Equalizer 12V-2×6“ kabelis nelogiškas
Der8auer paskelbė papildomą „ASUS ROG Equalizer 12V-2×6“ kabelio testą. ASUS teigia, kad šis aukščiausios klasės kabelis gali sumažinti srovės svyravimus ir padidinti laidų apkrovos pajėgumą nuo 9,2 A iki 17 A vienam laidui.
Naujajame teste daugiausia dėmesio skiriama vidiniam tilteliui, esančiam kabelio viduje, kuris sujungia 12 V ir įžeminimo laidus į dvi grupes. Atrodo, kad ASUS naudoja šią konstrukciją srovės pasiskirstymui išlyginti, tačiau ankstesnis jo testas jau parodė didesnį nei tikėtasi skirtumą tarp atskirų kontaktų.
Tolesniame teste Der8auer pašalino tiltelį ir vėl išbandė tą patį kabelį. Prieš modifikaciją kabelis rodė apie 4 A skirtumą tarp kontaktų su didžiausia ir mažiausia apkrova, vienam kontaktui esant beveik 10 A, o kitam – beveik 6 A. Pašalinus tiltelį, skirtumas sumažėjo iki maždaug 1,5 A, kai kontaktų srovės svyravo nuo maždaug 7,5 A iki šiek tiek mažiau nei 9 A.
Išardymo metu taip pat buvo patikrinti jungties kontaktai. ASUS „Equalizer“ kabelyje naudoja paauksuotus kontaktus, o daugumoje GPU pusės 12V-2×6 jungčių vis dar naudojami alavuoti kontaktai. Der8auer, naudodamas SEM ir EDX analizę, aptiko alavo likučių ant paauksuotų kontaktų srities. Jis taip pat pažymėjo, kad tikrasis kontaktų plotas yra daug mažesnis nei visas spyruoklės plotis, o jo skersmuo siekia maždaug nuo 0,2 iki 0,4 mm.
ASUS iš tiesų naudoja kitokią spyruoklinių kontaktų konstrukciją. Kompanija teigia, kad „Equalizer“ turi keturių spyruoklių kontaktų konstrukciją, kurios plotis yra 23 % didesnis nei standartinės trijų įdubų konstrukcijos. Der8auer patvirtino, kad ASUS kontaktas yra šiek tiek ilgesnis ir platesnis nei kai kurie kiti pavyzdžiai, tačiau jis abejojo, ar to pakanka, kad pateisintų srovės padidėjimą nuo 9,2 A iki 17 A vienam laidui.
Der8auer neteigia, kad kabelis yra nesaugus. Jo nuomone, šiuo bandymu sunku įrodyti reklamuojamą pranašumą. Išardęs kabelį, jis nustatė, kad pašalinus tiltelį srovės balansas iš tiesų pagerėjo, o aukso ir alavo kontaktų derinys pridėjo dar vieną kintamąjį.
