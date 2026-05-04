Nutekėjo informacija apie „Ryzen AI MAX+ PRO 495“ procesorių su 192 GB atminties
Tikimasi, kad AMD „Ryzen AI Max 400“ serija, kurios kodinis pavadinimas „Gorgon Halo“, bus ne nauja architektūra, o tik „Strix Halo“ atnaujinimas (refresh). Informacija apie šią seriją pirmą kartą nutekėjo sausio mėnesį, o ankstyvose ataskaitose buvo nurodyti „Zen 5“ procesoriaus branduoliai, „RDNA 3.5“ grafika ir ta pati FP11 platforma. Pagrindiniai pokyčiai buvo nurodyti kaip didesni dažniai ir, tikėtina, greitesnės atminties palaikymas.
Naujame „PassMark“ įraše dabar nurodytas „Ryzen AI Max+ PRO 495“ su „Radeon 8065S“. Atrodo, kad tai yra profesionalams skirtas „Ryzen AI Max+ 495“ variantas. Procesorius vis dar turi 16 branduolių, 32 gijų, tiek pat kaip ir pirmtakas „Ryzen AI Max+ 395“. Ankstesniuose ganduose buvo nurodytas 5,2 GHz procesoriaus boost dažnis ir 3,0 GHz integruoto GPU dažnis, palyginti su 5,1 GHz ir 2,9 GHz „Ryzen AI Max+ 395“ modelyje.
Šiuo metu „PassMark“ sąraše yra tik vienas pavyzdys. „Ryzen AI Max+ PRO 495“ surinko 57 525 taškus „CPU Mark“ ir 4 293 taškus vienos gijos testuose. Palyginimui, „Ryzen AI Max+ 395“ surinko 55 163 taškus ir 4 161 tašką. Tai reiškia, kad naujasis lustas apkrovus visus branduolius lenkia ankstesnį modelį apie 4 %, o vienos gijos režime – apie 3 %.
Tiriamoji sistema taip pat įdomi tuo, kad joje nurodyta 188 GB naudingos atminties, paskirstytos per aštuonis „SK hynix“ paketus. Visų aštuonių lizdų modulio ID yra H58GJ8MK9BX209N. Tai rodo 192 GB konfigūraciją, greičiausiai naudojančią aštuonis 24 GB LPDDR5X paketus. Dabartinėse „Ryzen AI Max+ PRO 395“ specifikacijose nurodyta iki 128 GB LPDDR5X-8000 atminties, taigi tai būtų didesnė atminties parinktis „Gorgon Halo“ sistemoms.
AMD dar nepaskelbė apie „Ryzen AI Max 400“ ir nepatvirtino „Radeon 8065S“ prekės ženklo. Kol kas tai atrodo kaip ankstyva „HP“ platforma, kurioje naudojamas „PRO“ serijos „Gorgon Halo“ APU su didesne atminties riba nei „Strix Halo“.
