„AGON by AOC“ švenčia „G2 Esports“ 10 metų jubiliejų

Švenčiame šlovės dešimtmetį: „AGON by AOC“ prisideda prie nesustabdomos G2 žaidimų kelionės

Amsterdamas, 2025 m. liepos 3 d. „AGON by AOC“, pasaulyje pirmaujantis žaidimų monitorių prekės ženklas, su pasididžiavimu švenčia 10-ąsias „G2 Esports“ veiklos metines. „AGON by AOC“ jau septynerius metus yra oficialus organizacijos monitorių partneris, padėjo „G2 Esports“ tapti viena sėkmingiausių Europos esporto komandų.



G2 dešimtmetis: „AGON by AOC“ švenčia savo partnerių veiklos dešimtmetį



Parama dešimtmetį besitęsiančiam dominavimui

Nuo įkūrimo 2015 m. spalį „G2 Esports“ išaugo iš ambicingų naujokų iki pasaulinių esporto titanų. 2018 m. sausį prie šios kelionės prisijungė „AGON by AOC“, kuri Berlyne esantį G2 treniruočių centrą aprūpino moderniausiais 240 Hz AGON AG251FZ monitoriais. Taip pradėta partnerystė, kuri padėjo vystyti ir varžyboms skirtus žaidimų monitorius.

„Neįtikėtinas G2 veiklos dešimtmetis! Turėjome garbės juos remti daugiau nei septynerius šios kelionės metus“, sako César Acosta, „AGON by AOC“ žaidimų produktų vadybininkas. „Nuo istorinės pergalės „Mid-Season Invitational 2019“ iki neseniai Vankuveryje įvykusios atrankos į „Mid-Season Invitational 2025“ turnyrą – stebėjome jų evoliuciją iš konkurencingos komandos į čempionus. Ši partnerystė rodo mūsų įsipareigojimą remti visų lygių žaidėjus – nuo pradedančiųjų, žengiančių pirmuosius žingsnius, iki pasaulinėje arenoje besivaržančių elitinių atletų, tokių kaip G2.“



Svarbiausi bendradarbiavimo etapai

„AGON by AOC“ ir G2 bendradarbiavimas sukūrė daug įsimintinų akimirkų, įskaitant 2018 m. lapkritį pristatytą „G2590PX/G2 Esports Signature Edition“ monitorių, kuris už prieinamą kainą esporto gerbėjams visame pasaulyje pasiūlė legendinę G2 samurajų estetika ir profesionalaus lygio 144 Hz atnaujinimo dažnį. Per visus tuos metus, atsižvelgdama į tiesioginius G2 žaidėjų atsiliepimus, „AGON by AOC“ sukūrė tokius monitorius kaip AGON PRO AG254FG su 360 Hz atnaujinimo dažniu ir „Nvidia Reflex Latency Analyzer“ ir naujesnius modelius, tokius kaip AGON PRO AG246FK su įspūdingu 540 Hz atnaujinimo dažniu. Šią inovacijų kelionę tęsia AGON PRO AG276UZD, pasižymintis QD-OLED technologija, 4K raiška, 240 Hz atnaujinimo dažniu ir 0,03 ms („GtG“) atsako laiku – šis monitorius yra sukurtas greičio ir detalumo siekiantiems žaidėjams.

Žvelgiant į ateitį

„G2 Esports“ įžengus į antrąjį dešimtmetį, „AGON by AOC“ ir toliau laikosi šalia. César Acosta priduria: „Džiaugiamės, kad šiais metais galėsime pamatyti G2 IEM Kelne, kur pristatysime du naujus esporto monitorius, pasižyminčius išskirtine sparta ir aiškumu – jie nustatys naujus varžybinių žaidimų standartus. Kadangi G2 švenčia 10 metų jubiliejų, mes ruošiamės pristatyti technologijas, kurios nulems kitą esporto dešimtmetį.“

Minint 10-ąsias G2 metines ir partnerystę su „AGON by AOC“, išleistas specialus šį bendradarbiavimą pažymintis vaizdo įrašas apie žaidimų evoliuciją, kurią stebi „G2 Esports“ komanda. Vaizdo įrašą galima rasti oficialiuose „AGON by AOC“ kanaluose:

„G2 Esports“ ruošiasi birželio 27-liepos 12 d. Vankuveryje vyksiančioms varžyboms „Mid-Season Invitational 2025“. Abi organizacijos tikisi tęsti sėkmingą partnerystę ir išlaikyti aukščiausio lygio bendradarbiavimą ir kitą žaidimų dešimtmetį.