2020 metų pradžioje sulauksime „Ryzen“ 7 nm APU procesorių

AMD tikrai ruošia naujų produktų, artimiausiu metu bus „Threadripper 3000“ procesorių išleidimas, o kitais metais sulauksime „Ryzen“ 7 nm APU procesorių mobiliems įrenginiams. Tikėtina, kad panašūs lustai pasieks ir stalinius kompiuterius. Šie procesoriai jau turėtų priklausyti „Ryzen 4000“ serijai. Manoma, kad produktų atskleidimas su 7 nm „Ryzen“ APU procesoriais įvyks jau sausio mėnesį CES parodos metu.

AMD 2020 metais ruošiasi išleisti ir „Zen 3“ procesorius, kurie irgi turėtų priklausyti „Ryzen 4000“ serijai. Suprantama, Lisa Su šių procesorių išleidimo laikotarpio neatskleidžia. Pagal girdėtus gandus „Zen 3“ turėtų būti išleidžiami 2020 metų trečiame ketvirtyje, bet gandai visada lieka gandais.

AMD Generalinė direktorė Lisa Su

We’re also pretty excited as we go into 2020. You’ll start to see our next-generation mobile products, as well, coming in early 2020. You’ll see 7nm mobile chips that have yet to come to market. That’s a pretty strong portfolio. We’re well underway with Zen 3 as a follow-on, as well, for 2020 — lots of product activity.