„2K Games“ pranešė apie „Mafia: The Old Country“ žaidimą, parodytas ir treileris

„2K“ ir „Hangar 13“ oficialiai atskleidė „Mafia: The Old Country“ – naują kritikų pripažintos veiksmo ir nuotykių frančizės dalį, kuri pasirodys 2025 m. (2026-aisiais „Take-Two“ finansiniais metais) „PlayStation 5“ (PS5), „Xbox Series X/S“ ir asmeniniams kompiuteriams per „Steam“. Papildoma informacija apie „Mafia: The Old Country“ bus atskleista 2024 m. gruodį.

Žaidimas „Mafia: The Old Country“ anonsuotas su stulbinančiu, toną užduodančiu anonsiniu treileriu. Atskleiskite organizuoto nusikalstamumo ištakas žiaurioje mafijos istorijoje, kurios veiksmas vyksta žiauriame 1900-ųjų Sicilijos nusikalstamame pasaulyje. Kovokite, kad išgyventumėte šioje pavojingoje ir negailestingoje epochoje, o veiksmą atgaivins autentiškas tikroviškumas ir turtingas pasakojimas, kuriuo garsėja kritikų pripažinta „Mafia“ serija.