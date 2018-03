Amsterdamas, 2018 m. kovo 2 d. – Monitorių bendrovė AOC neseniai paskelbė apie naujus įperkamus žaidimų monitorius iš „G90“ serijos: 24.5 colių (62.2 cm) įstrižainės „G2590VXQ“, „G2590PX“ ir 27 colių (68.6 cm) „G2790PX“!

„G90“ monitorių serija, kuri gali pasigirti „trijose pusėse berėmiu“ dizainu ir įspūdingu funkcijų rinkiniu, tame tarpe „FreeSync“ technologija ir iki 144 Hz atsinaujinimo dažniu, parodo, kaip monitorius tuo pačiu metu gali būti stilingas, daugiafunkcis ir įperkamas. Laukimas baigėsi, dabar visi trys nauji modeliai iš „90-osios serijos“ jau prekyboje!



Dėl „trijose pusėse berėmio“ dizaino, visas dėmesys – žaidimui:

„AOC G2590PX“ monitorius iš naujos „AOC G90“ serijos

Laukimas baigėsi

„AOC G90“ serija drąsiai žada: pajėgus kompiuterinių žaidimų monitorius už mažesnę kainą.

Visi trys modeliai turi berėmes, 16:9 „Full HD“ (1920 x 1080) TN ekrano paneles, „FreeSync“ palaikymą, labai greitą 1 ms atsako laiką ir aukštus atsinaujinimo dažnius (144 Hz monitoriams „G2590PX“ ir „G2790PX“, 75 Hz monitoriui „G2590VXQ“), visa tai užtikrina sklandų, neatsiliekantį, be trūkčiojimo ir plyšinėjimo žaidimo potyrį. „FreeSync“ palaikymas AMD grafikos procesoriams suteikia galimybę dar greičiau reaguoti sinchronizuojant GPU kadravimo dažnį su monitoriaus atsinaujinimo dažniu jo nurodytame diapazone (30-75 Hz monitoriui „G2590VXQ“ ir 30-144 Hz monitoriams „G2590PX“ ir „G2790PX“). Tokiu būdu, nėra jokios papildomos įvesties delsos kaip su „V-Sync“, iš esmės panaikinant trūkčiojimą ir vaizdo plyšinėjimą. Papildomai, „AOC Low Input Lag Mode“ režimas tai dar labiau sumažina, nes vaizdo signalas apeina daugumą monitoriaus vidinio vaizdo apdorojimo mechanizmų, dėl to monitorius dar greičiau reaguoja.

Stilingas dizainas ir pažangios specifikacijos už mažesnę kainą

„G90“ serijos monitorių „trijose pusėse berėmis“ įspūdingas dizainas pritraukia akį ir yra itin praktiškas, tinkantis lengvam daugiaekranių aplinkų kūrimui. Skatindama atsakingą žaidimą, AOC taip pat atsižvelgė į naudotojų sveikatą. „G2590PX“ ir „G2790PX“ monitoriai turi ergonomišką stovą, kuris leidžia reguliuoti aukštį, pasukti, pakreipti ir pakeisti ašį. Taip pat stovą galima per kelias sekundes lengvai pritvirtinti ir nuimti be atsuktuvo. „AOC Flicker-Free“ technologija (prieš akių nuovargį) ir „AOC Low Blue Light Mode“ (prieš potencialiai žalingą mėlyną šviesą) taip pat tausoja žaidėjų sveikatą. Be to, „G2590PX“ ir „G2790PX“ turi įmontuotą USB 3.0 koncentratorių.

Reikia daugiau?

Netgi labiausiai rungtyniaujantys, užkietėję žaidėjai tikrai bus sužavėti „G90“ serijos specifikacijomis šiomis konkurencingomis kainomis. Tačiau AOC savo rankovėje slepia dar galingesnius triukus su pajėgia „AGON“ aukščiausio lygio žaidimų monitorių serija.

„AOC AGON“ serijos „AG271QX“ („FreeSync“) arba „AG271QG“ („G-Sync“) monitoriai yra skirti žaidėjams, kurių galingi kompiuteriai gali pateikti 144 arba 165 kadrus per sekundę QHD skiriamąja geba. Itin aiškių vaizdų gerbėjams, kurie nori išbandyti žaidimus krištolo skaidrumo 4K raiškoje, geriausiai tiktų „AG271UG“.

Taip pat prekyboje jau yra 24.5 colių dydžio ir žaibiško greičio „AG251FG“ („G-Sync“) ir „AG251FZ“ („FreeSync“) monitoriai, skirti rungtyniaujantiems FPS („Pirmojo asmens šaudyklių“) žaidėjams profesionalams, kuriems reikia aukščiausio, koks tik yra, reagavimo lygio įspūdingu 240 Hz atsinaujinimo dažniu.

„AOC G2590VXQ“, „G2590PX“ ir „G2790PX“ jau prekyboje. Rekomenduojamos mažmeninės prekybos kainos yra 179 €, 279 € ir 349 € atitinkamai.

Techninis aprašymas: