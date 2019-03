AOC išleidžia „G2868PQU“ 4K monitorių

Žaisk aštriau su naujuoju AOC 4K žaidimų monitoriumi,

pasižyminčiu 1 ms atsako laiku ir „AMD FreeSync“: „G2868PQU“

Amsterdamas, 2019 m. kovo 13 d. – Monitorių bendrovė AOC praneša apie visiškai naują žaidimų monitorių, 28 colių (71.1 cm) dydžio „G2868PQU“ modelį su „Ultra HD“ / 4K (3840×2160 pikselių) skiriamąja geba. Siekiant

patenkinti aiškių ir ryškių vaizdų, aštrios žaidimo eigos ieškančių žaidėjų poreikius, monitorius gali pasigirti naujos kartos HDR turiniui pritaikyta TN ekrano panele su 1 ms atsako laiku. „G2868PQU“ monitorius taip pat palaiko

„AMD FreeSync“ technologiją, panaikinančią ekrano trūkčiojimą ir plyšinėjimą, kuriuos sukelia vaizdo kadrų neatitikimai tarp grafikos plokštės ir monitoriaus. Visos šios funkcijos užtikrina sklandžią 4K žaidimų patirtį.

Europoje šį monitorių bus galima įsigyti nuo 2019 m. kovo mėnesio.

4K žaidimai visiems: „AOC G2868PQU“

Aiškūs ir ryškūs žaidimų vaizdai

„G2868PQU“ monitoriaus siauri rėmeliai, raudoni ir juodi akcentai, o taip pat kampinis reguliuojamo 130 mm aukščio ergonomiškas stovas pabrėžia į žaidimą orientuotą konstrukciją. Šis HDR turiniui pritaikytas monitorius turi naują 28 colių TN panelę, padengiančią 102% „sRGB“ ir 82% „AdobeRGB“ spalvų gamų. Taip naudotojai ne tik matys keturis kartus daugiau detalių nei „Full HD“ monitoriuje, bet patirs ryškias spalvas ir atgyjančius vaizdus. Dėl 157,35 ppi (pikselių colyje) tankio „G2868PQU“ monitoriaus atkuriamas vaizdas yra itin detalus. Be to, įgalinus „AMD FreeSync“ technologiją su AMD vaizdo plokšte galima žaisti be vaizdo trūkčiojimų ir plyšinėjimų, su mažesne įvesties delsa ir iki 60Hz atnaujinimo dažniu.

Pritaikomas prie aplinkos

„AOC G2868PQU“ monitorius atrodo minimalistiškai, tačiau siūlo platų individualaus pritaikymo galimybių spektrą. Elegantiškas stovas yra reguliuojamas iki 130 mm aukščio, todėl naudotojai gali nustatyti monitoriaus padėtį pagal jų individualius poreikius. Dėl aukšto 300 nitų ryškumo, saulėta ar ryškiai apšviesta aplinka „G2868PQU“ monitoriui nesukelia problemų. Naudojant monitorių silpno apšvietimo ar naktinėmis sąlygomis, „Low Blue Mode“ režimas padeda sumažinti akių nuovargį.

Daugiau dėmesio žaidimams

Kaip ir „AGON“ serija, „G2868PQU“ monitorius taip pat turi šias specialiai žaidimams pritaikytas funkcijas, esančias ekrano meniu srityje:

Taikydami „AOC Game Color“ funkciją naudotojai gali reguliuoti spalvų sodrumą, pasodrinant vaizdą, jeigu turinys atrodo blankiai, arba sumažinant sodrumą, norint geresnių pilkos spalvos lygių.

Taikydami „AOC Shadow Control“ funkciją, naudotojai gali rinktis šešėlio lygius, kad pašviesintų tamsias sritis, ir atvirkščiai, kad geriau matytų tamsiose ar pernelyg ryškiose, „išplautose“ vietose, nepaveikiant viso vaizdo.

„AOC Game Modes“ funkcijos, turinčios specialius nustatymus skirtingiems žaidimų žanrams („Pirmojo asmens šaudyklių“ – FPS, „Lenktynių“ – „Racing“, „Realaus laiko strategijų“ – RTS), ir tris naudotojų individualiai pritaikomus režimus.

„AOC Dial Point“ funkciją, kuria „Pirmojo asmens šaudyklių“ – FPS žaidimuose be kryžminio taikiklio naudotojai gali nustatyti taikiklį ir dėl to, – tiksliai nusitaikyti.

„AOC G2868PQU„ monitorių bus galima įsigyti nuo 2019 m. kovo mėnesio už gamintojo rekomenduojamą mažmeninę 369 EUR kainą.