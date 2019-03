AMD išleidžia „Radeon RX 560XT“ (Tik Azijos rinkoms)

AMD visaip bando atsikratyti turimų „Polaris“ grafikos procesorių atsargų, tad Azijos rinkoms išleidžia „Radeon RX 560XT“ vaizdo plokštę. Pagrindinė šios naujos vaizdo plokštės rinka bus Kinija. „Radeon 560XT“ primena praeitų metų „Radeon RX 470D“, ši vaizdo plokštė irgi buvo randama tik Azijoje.

„Radeon RX 560XT“ „išskaptuota“ iš „Polaris 10“ grafikos procesoriaus ir turės 1792 Stream procesorius bei 256 bit atminties kontrolerį, o atminties buferis bus 4 GB. Palyginimui, paprasta RX 560 turi 1024 Stream procesorius ir 128 bit atminties valdiklį.

Žvelgiant į pačios AMD pateiktas skaidres matome, kad „Radeon RX 560XT“ nemažai lenks RX 560, bet atsiliks nuo RX 570. RX 560XT turi labai konservatyvius dažnius, dėl to ir negali konkuruoti su RX 570, be to, ir atmintis veikia kiek lėčiau.