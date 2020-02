Pristatomas „AOC AGON AG353UCG“ monitorius

Naujasis AOC 88,98 cm (35 colių) žaidimų monitorius su 200 Hz, „VESA DisplayHDR 1000″ ir „G-Sync Ultimate“

Amsterdamas, 2020 m. vasario 20 d. – Monitorių bendrovė AOC į prekybą paleidžia 88,98 cm (35 colių) įstrižainės „AOC AGON AG353UCG“ monitorių, kuris priklauso naujos kartos „AGON 3″ serijai ir yra žingsniu aukščiau puikiai įvertinto itin plataus „AG352UCG6″ monitoriaus. „AG353UCG“ monitorius atitinka visus žaidėjų reikalavimus: jis pasižymi 200 Hz atnaujinimo dažniu, 2 ms GtG ir maža įvesties delsa, kad būtų užtikrintas geriausias vaizdinis grįžtamasis ryšys be pastebimo judesių susiliejimo. Natūrali 3440 x 1440 UWQHD (21:9) raiška kartu su 1800 R išlinkiu sukuria aukštesnį pasinėrimo lygį. Dėl „Quantum Dot“ technologijos, 1000 nitų maksimalaus ryškumo, naudojant „VESA DisplayHDR 1000″ technologiją, 2500:1 kontrastą ir 90% DCI-P3 spalvų aprėptį, „AG353UCG“ monitoriaus vaizdai tarsi iššoka iš ekrano. Galiausiai, monitorius palaiko „Nvidia G-Sync Ultimate“ technologiją, kuri siūlo HDR su 1000 nitų ryškumu, ir tuo pačiu metu pašalina ekrano vaizdo trūkčiojimą, plyšinėjimą ir sumažina delsą.





Ypač greitas ir itin platus „AOC AG353UCG“ monitorius: futuristinis dizainas atitinka moderniausias technologijas

Elegantiškas, futuristinis dizainas

„AG353UCG“ monitoriaus dizainas yra nepaprastas. Iš savo giminaičio, „AG273QCG“ monitoriaus, kuris laimėjo „Red Dot Design Award 2018″ apdovanojimą, jis paveldėjo dizainą be rėmelių trijuose ekrano kraštuose, žiedo formos RGB apšvietimą nugaroje ir raudoną V formos stovą. Turintis raudonų ir juodų akcentų, reguliuojamo aukščio (120 mm), V formos stovas yra stilingas ir kompaktiškas, tačiau kartu tvirtas ir palieka daug vietos ant stalo. Monitoriaus panelės aukštis yra panašus į 28 colių 16:9 dydžio monitorių aukštį, tačiau dėl 21:9 kraštinių santykio jis suteikia daugiau horizontalios ekrano erdvės. Todėl juo naudotis yra patogu, tuo pačiu patiriant nepamirštamos kokybės peržiūrą. Didžiulis 35 colių ekrano dydis ne tik leidžia ypač giliai pasinerti į žaidimus ir anamorfinius, itin plataus formato filmus, be to, dar padidina ir produktyvumą. Tai malonus šalutinis poveikis, kuris gali būti ypač naudingas turinio kūrėjams ar tiesioginių transliacijų transliuotojams internetu.

Parengtas varžyboms

Įrangos atnaujinimas, pasirinkus „AG353UCG“ monitorių, reiškia investiciją, kuri leis mėgautis visų žanrų kompiuteriniais žaidimais. 200 Hz atnaujinimo dažnis žaidėjams suteikia konkurencingo lygio greitį, ne tik žaidžiant lenktynių, simuliacinių, veiksmo, daugelio žaidėjų vaidmenų internetu (MMORPG) ar penkių žaidėjų prieš penkis kovų arenų žaidimus, bet net ir pirmo asmens šaudyklių (FPS) žaidimus. Norint atvaizduoti 200 kadrų per sekundę be trukdžių, atskirų pikselių pasikeitimo laikas turėtų būti kuo mažesnis. Dėl „AG353UCG“ monitoriaus 2 ms GtG atsako laiko judesių susiliejimas praktiškai pašalinamas. Tuo būdu, pateikę sparčią įvesties informaciją, žaidėjai gauna greitą vaizdinį grįžtamąjį ryšį, todėl jaučiasi kaip niekada anksčiau „susilieję“ prie žaidimų pasaulio.

Nepaprasti žaidimų vaizdai

Nėra lengva būti vienu greičiausių monitorių, tačiau tuo pačiu metu užtikrinti ir įspūdingą vaizdo kokybę yra visiškai kitas dalykas. „AG353UCG“ monitoriaus VA panelė naudoja „Quantum Dot“ technologiją, kuri siūlo 90% DCI-P3 spalvų aprėptį, žymiai didesnę spalvų erdvę nei standartinėje sRGB spalvų gamoje. Taip pat monitoriaus 10 bitų panelė atkuria 1,07 mlrd. spalvų, o tai užtikrina subtilesnius spalvų perėjimus ir tikslesnes spalvas, skirtas HDR (didelio dinaminio diapazono) turiniui. Naudojant „G-Sync HDR“ technologiją su minimalia įvesties delsa, „AG353UCG“ monitorius gali tiksliai atvaizduoti HDR žaidimus, taip pat HDR filmus ir TV laidas dėl „VESA DisplayHDR 1000″ technologijos. Monitoriaus dinaminis diapazonas svyruoja nuo 0,05 nitų juodos spalvos lygyje iki 1000 nitų, esant maksimaliam ryškumui. Dėl VA panelės, monitorius taip pat gali pasiekti 2500:1 statinio kontrasto santykį, dvigubai aukštesnį nei įprastos IPS ar TN panelės. Be to, 512 vietinių pritemdymo zonų suteikia neįtikėtinai platų dinaminį diapazoną.

Papildomi priedai

„AG353UCG“ monitorius išsiskiria ne tik savo techninėmis funkcijomis, bet ir užtikrina naudotojų komfortą. Naudojant penkių krypčių daugiafunkcinį mygtuką, esantį po apatiniu rėmeliu, galima lengvai naršyti pertvarkytame, moderniame monitoriaus OSD (virtualaus ekrano) meniu. Dabar dar patogiau laikyti ausines ant ankstesnėse monitorių kartose sukurto laikiklio, kadangi šio monitoriaus laikikliai įrengti tiek kairėje, tiek dešinėje. Monitorių galima lengvai, vienu spustelėjimu, pritvirtinti prie elegantiško metalinio stovo arba prie VESA laikiklio. Stovas ne tik suteikia monitoriui stabilumo, bet ir turi nešiojimo rankeną, laidų valdymo sistemą bei ergonomiškas aukščio (120 mm) ir pakreipimo nustatymo galimybes. Naudojant „AOC Light FX“ (naudotojų poreikiams pritaikomą žiedo formos RGB apšvietimą nugarinėje pusėje), monitorių galima sureguliuoti taip, kad jis atitiktų kiekvieno žaidėjo unikalius nustatymus. Lengvai sąrankai, pakuotėje rasite visus laidus, reikalingus prijungti monitorių prie kompiuterio (DisplayPort 1.4 ir HDMI 2.0).

„AOC AGON AG353UCG“ Europoje bus galima įsigyti nuo 2020 m. vasario mėn. už gamintojo rekomenduojamą mažmeninę 2509 EUR kainą.