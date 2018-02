„Activision“ daugiau nei pusę pajamų gauna iš mikro transakcijų, „Candy Crush“ generuoja 2 mlrd.

„Activision Blizzard“ pranešė kaip kompanijai sekėsi 2017 metais. Žaidimų industrijos gigantas niekuo skųstis negali, kompanijos pajamos siekė 7.16 mlrd. JAV dolerių. Viskas puiku jei kompanija leidžia gerus žaidimus ir iš to uždirba, bet jei daugiau nei pusė visų pajamų yra iš mikro transakcijų, tai jau kažkas negerai. Gal net su mumis žaidėjais. Pajamos iš mikro transakcijų siekė net 4 mlrd. JAV dolerių, o tai daugiau nei pusė visų gautų pajamų per 2017 metus.

„Activision“ savo globoje turi nemažai labai populiarų žaidimų, pavyzdžiui „Call of Duty: WWII“, „Overwatch“, „Destiny 2“, „Hearthstone“ ir „World of Warcraft“, bet pelningiausias yra ne šiame sąraše nesantis kūrinis. Mums tikrai labai keista, kad „Candy Crush“ per 2017 metus iš pirkimo žaidime sugeneravo net 2 mlrd. JAV dolerių, puse visų šio tipo „Activision“ pajamų.

„Candy Crush“ kūrėjus „King Digital Entertainment“ „Activision“ įsigijo 2015 metais.