Galia esporto meistriškui: „AGON by AOC“ iki pasaulinio lygio plečia paramą sparčiai augančiai „FURIA Esports“ komandai

Amsterdamas, 2023 m. liepos 19 d. – „AGON by AOC“ – vienas iš pasaulyje pirmaujančių žaidimų monitorių1 ir IT priedų prekės ženklų – su džiaugsmu praneša apie paramos „FURIA Esports“ išplėtimą. Šis bendradarbiavimas, prasidėjęs vietiniu lygmeniu San Paule, kai organizacija tik buvo įkurta, taps globaliu. Tai atspindi dinamišką FURIA augimą ir didėjantį komandos populiarumą.

Kartu į aukštesnį lygį: „AGON by AOC“ jungiasi prie „FURIA Esports“ pasaulinių nuotykių

Pasinerkime į FURIA pasaulį

2017 m. įkurta FURIA netruko tapti pasauline sensacija esporto arenoje. Patekusi į „IEM Rio Major 2022″ pusfinalį, komanda pranoko visus lūkesčius – tai kol kas yra geriausias organizacijos rezultatas aukščiausio lygio varžybose. Varžydamasi „Counter-Strike: Global Offensive“, „Rocket League“, „League of Legends“, „Valorant“, „PUBG: Battlegrounds“, „Apex Legends“ ir Super Smash Bros“ žaidimuose, FURIA kaip geriausia esporto organizacija 2020 ir 2021 metais gavo reikšmingiausią esporto įvertinimą Lotynų Amerikoje – gavo „Prêmio eSports Brasil“ apdovanojimą.

Įspūdinga, kad FURIA turi daugiau nei 10 stiprių komandų, įskaitant vien iš moterų sudarytą „CS:GO“ komandą. FURIA komandose yra daugiau nei 80 profesionalių sportininkų, o aukščiausią jų darbo kokybę padeda užtikrinti daugiau nei 215 atsidavusių darbuotojų. Tačiau FURIA ir toliau siekia vis naujų aukštumų.

Šiuo metu FURIA turi penkias bazes: žaidimų biurus San Paule (Brazilija), Los Andžele (JAV, Kalifornija), Boka Ratone (JAV, Florida), mokymų centrą Europoje rungtyniaujančioms FURIA komandoms Melihoje (Malta), ir parduotuvę-žaidimų centrą Vinvude (JAV, Florida). Specialios komandos ir pažangiausi mokymai padeda atrasti naujus talentus ir ugdyti ateities esporto žvaigždes. Organizacijos požiūris į talentų ugdymą lėmė precedento neturinčius žiūrimumo rekordus – 2022 m. ji pritraukė 8,2 mln. žiūrovų iš viso pasaulio. Turėdama daug sekėjų skaitmeninėje erdvėje, ypač daug jaunų ir dinamiškų, 25-34 metų amžiaus asmenų, FURIA įrodė, kad esporte yra bendravimo su gerbėjais tendencijų kūrėja. Geras to pavyzdys – per „Rio Major 2022″ ir „IEM Rio 2023″ renginius FURIA organizavo savo renginį „Casa FURIA“, kuriame dalyvavo 1000 žmonių ir kuriame buvo švenčiamas Brazilijos kultūros turtingumas, kiekvieną dieną buvo transliuojami FURIA žaidimų momentai, vyko įvairių muzikos atlikėjų pasirodymai.

Gerinti žaidimų aplinką

Išplėstas rėmimo susitarimas reiškia, kad „AGON by AOC“ nuo šiol visoms komandoms ir žaidėjams FURIA esporto renginiuose suteiks AGON bei AGON PRO serijų monitorius ir moderniausius „AOC Gaming“ periferinius įrenginius. Šie prietaisai užtikrina žaibišką atsako laiką, aukštą atnaujinimo dažnį ir neprilygstamą ergonomiką, sukurdami prielaidas išskirtinei žaidimų patirčiai ir suteikdami FURIA žaidėjams nepaneigiamą pranašumą. Tuo tarpu žaidėjų įžvalgos padės „AGON by AOC“ inžinierių komandoms dar labiau tobulinti ir taip jau pasaulinio lygio įrangą.

Be to, „AGON by AOC“ prekės ženklas bus matomas visame pasaulyje -FURIA renginiuose ir platformose. Kompanijos simbolika išdidžiai puoš FURIA esporto komandų marškinėlius.

Mayra Fukasawa de Almeida, AOC pasaulinės rinkodaros vadybininkė, paaiškino šio rėmimo prasmę: „Mūsų pradinis rėmimas vietiniame lygmenyje buvo mūsų tikėjimo FURIA potencialu klestėti esporto srityje įrodymas. Džiaugiamės galėdami remti jų kelionę globaliu lygiu ir tikime, kad mūsų pažangiausios žaidimų technologijos svariai prisidės prie jų tolesnės sėkmės.“

Jaime Pádua, FURIA generalinis direktorius ir vienas iš organizacijos įkūrėjų, pridūrė: „Stipri „AGON by AOC“ parama buvo labai svarbi mūsų kelyje. Jų novatoriškos technologijos padėjo mūsų komandoms pasiekti savo galimybių ribas. Išplėsta parama atveria kelią dar šviesesnei mūsų žaidėjų ir sirgalių ateičiai“.